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В красноярском Академгородке сохранят дендрарий

В красноярском Академгородке сохранят дендрарий
Иллюстрация: wirestock / ru.freepik.com

Арбитражный суд Красноярского края завершил рассмотрение дела о сохранении статуса особо охраняемой территории для дендрария в Академгородке.

#НОВОСТИ
В итоге суд отказал Красноярскому научному центру СО РАН в требовании снять этот статус с заповедной территории, сообщили в минэкологии региона. В случае снятия статуса, территорию могли отдать под застройку. 
 
В минэкологии, которое в суде выступало в качестве третьих лиц, сообщили, что сохранить эту зеленую зону было принципиальной позицией. Там растет более 700 экземпляров древесных растений, часть из них занесены в Красную книгу Красноярского края.
 
Дело рассматривали более года. Решение пока не вступило в законную силу и может быть оспорено в Третьем апелляционном суде.
 
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Автор: Александр Вознесенский
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