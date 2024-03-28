В красноярском Академгородке сохранят дендрарий

Арбитражный суд Красноярского края завершил рассмотрение дела о сохранении статуса особо охраняемой территории для дендрария в Академгородке.

В итоге суд отказал Красноярскому научному центру СО РАН в требовании снять этот статус с заповедной территории, сообщили в минэкологии региона. В случае снятия статуса, территорию могли отдать под застройку.

В минэкологии, которое в суде выступало в качестве третьих лиц, сообщили, что сохранить эту зеленую зону было принципиальной позицией. Там растет более 700 экземпляров древесных растений, часть из них занесены в Красную книгу Красноярского края.

Дело рассматривали более года. Решение пока не вступило в законную силу и может быть оспорено в Третьем апелляционном суде.

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