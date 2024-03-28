В красноярском Академгородке сохранят дендрарий
Арбитражный суд Красноярского края завершил рассмотрение дела о сохранении статуса особо охраняемой территории для дендрария в Академгородке.
В итоге суд отказал Красноярскому научному центру СО РАН в требовании снять этот статус с заповедной территории, сообщили в минэкологии региона. В случае снятия статуса, территорию могли отдать под застройку.
В минэкологии, которое в суде выступало в качестве третьих лиц, сообщили, что сохранить эту зеленую зону было принципиальной позицией. Там растет более 700 экземпляров древесных растений, часть из них занесены в Красную книгу Красноярского края.
Дело рассматривали более года. Решение пока не вступило в законную силу и может быть оспорено в Третьем апелляционном суде.
Читайте также:
-
Красноярский дендрарий закрасили белым
Решением Верховного суда по требованию СО РАН зонирование дендрария признано недействительным. Тем не менее, строительство жилых домов на территории дендрария станет невозможным.
-
Дома на месте дендрария: Верховный суд определил статус земли в красноярском Академгородке
Верховный суд РФ признал недействительными новые правила землепользования и застройки земельного участка, на котором расположен дендрарий в Академгородке Красноярска.18.03.2016Новости ДККрасноярск
-
Горсовет отстоял дендрарий в Академгородке через суд
Краевой суд отказал сотрудникам Академии наук в требованиях о признании недействительными новых правил землепользования и застройки.