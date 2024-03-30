Красноярские актрисы в весеннем фотопроекте «Расцветаем!»

Актрисы Красноярского драмтеатра им. Пушкина рассказали, какие из героев спектак­лей вдохновляют их весной`2024.

Известные теат­ральные актрисы устроили необычную фотосессию в оранжерее. Образы героинь Островского, Чехова, Пушкина из любимых спектаклей в окружении цветов объединены темой весны и красоты, как и идея проекта «Расцветаем!»

Ольга Белоброва

в образе Доны Анны из спектакля «Маленькие трагедии»

Дона Анна нежна и прелестна, чиста и вот-вот и влюбится в Дон Гуана. Она трепещет и боится, как ребенок. И если говорить о том, насколько этот образ созвучен с весной, то она ассоциируется у меня с пробуждением чувств. А ведь именно весной наши сердца открыты любви…

Яна Няньчук

в образе Ларисы Дмитриевны из спектакля «Бесприданница» Лариса Дмитриевна — нежная, любящая, а весна — это всегда о любви! Очень сильно ей сопереживаю каждый спектакль, отношусь как к живому человеку и искренне люблю свою героиню. Эта роль открыла во мне новые грани мастерства, я сама расцвела, узнала о себе как об актрисе — новую драматическую составляющую.

Мария Алексеева

в образе Натальи Петровны из спектакля «Три дня в деревне»

Моя Наталья Петровна позволяет внезапно нахлынувшей любви захватить ее сердце и расцветает вместе с ней. И любовь, и весна окрыляют и дарят надежду на безграничное счастье, на торжество жизни!

Екатерина Соколова

в образе Софьи из спектакля «Без названия» Моя героиня Софья — загадочная, странная, не от мира сего. Ей кажется, что все чувства умерли, но глубоко спрятанная, подавленная страсть вырывается при встрече с бывшим возлюбленным, и этот поток уже не остановить. Встречайте весну вместе с театром Пушкина! Анна Домникова

в образе Анны Петровны из спектакля «Без названия» Анна Петровна — одна из моих любимых героинь. Она очень близка мне по духу: яркая, живая, без комплексов, всегда добивается того, чего хочет. Умеет жить, а ведь именно весной хочется жить в полную силу! Анна Шимохина

в образе жены Кудряша из спектакля «О мышах и людях» Моя героиня — олицетворение весны, женственности, желания и притяжения. Эта героиня из спектакля «О мышах и людях» олицетворяет для меня женственность и обжигающую страсть.

Фото предоставлены пресс-службой театра