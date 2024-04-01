Застройщики отвечают на запрос цифровизации быта

Запросы клиентов в сфере недвижимости напрямую зависят от изменений сценариев поведения аудитории и смены поколений.

— Сегодня к нам приходят люди, которые, что называется, выросли с телефонами в руках, чья жизнь неразрывно связана с постоянным освоением новых технологий — как в профессии, так и в быту, — считает Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу ГСК АРБАН.

Разумеется, застройщикам необходимо отвечать на новые запросы, и лидеры отрасли буквально нашпиговывают новые проекты инновационными решениями. Дом в смартфоне уже не фигура речи, а реальность. Технологии «умного дома» сейчас используются не точечно, а комплексно, становясь ключевым элементом концепции проектов жилой недвижимости.

Среди объектов АРБАН, пожалуй, самым инновационным являются ЧИЖИ. Это иллюстрация к трендам на интеллектуальную начинку — сложно внутри и очень просто в использовании. ЧИЖИ полностью «поселятся» в смартфоне своих жителей. Для этого нужно будет лишь установить единое мобильное приложение.

Инновационные технологии, по большому счету, решают два глобальных запроса от современных горожан: безопасность и экономия времени на рутинных действиях. Контроль доступа (СКУД) на территорию — это про приватность и чувство защищенности. То же можно сказать о системе видеонаблюдения на всей территории комплекса и внутри мест общего пользования. Жители имеют возможность в реальном времени в смартфоне переключать вид со всех камер высотного микрорайона, а также получают доступ к просмотру архива. Подземный паркинг на 418 машино-мест тоже пронизан системой видеонаблюдения и контроля доступа. Одним из интересных решений является СКУД для автотранспорта — особая система распознавания номеров.

Доступ без ключа и функция FACE ID решает задачу безопасности и запускает модель «бережливого производства» в жизни человека. Специальная панель, установленная на входе в подъезд, поддерживает функцию автоматического распознавания лиц, которая позволяет открыть дверь жильцу, не имеющему при себе никаких брелоков или идентификаторов. Представьте, как это удобно, если в руках тяжелые сумки или другой груз.

Панель поддерживает мобильный доступ UKEY, который открывает дверь с помощью смартфона. Одновременно можно использовать обычные брелоки или карты доступа. А двери в квартиры с «умными» замками открываются сканером отпечатка пальца либо кодом. Если к вам приехали родственники, а вы не можете встретить их дома, можно запрограммировать код доступа в квартиру, и они с комфортом подождут хозяев. То же самое, если надо впустить няню или клининг.

Каждая квартира комплектуется мультисенсорной панелью. С ее помощью собственник при необходимости может самостоятельно следить за влажностью, освещением, температурой в квартире. А еще подключить ее к управлению бытовыми приборами: кондиционером, чайником, термоголовкой и т. д.

Учетом расходов на коммунальные услуги занимаются «умные» счетчики, которые передают данные в управляющую компанию.

Инновации, конечно же, связаны не только с «умным домом», ими прошиты и многие инженерные решения в строительстве жилой недвижимости. Например, в ЧИЖАХ впервые в Красноярске введена централизованная система кондиционирования. Никаких кондиционеров на фасаде. На переходном балконе каждого этажа устанавливается единый наружный блок кондиционера для всех квартир на этаже, а также выполнена разводка фреонопровода до прихожей каждой квартиры. Собственникам остается только установить внутриквартирный блок сплит-системы.

Отмечу, интеллектуальное управление домом вошло в топ технологий строительства в 2024 наряду с 3D-печатью зданий, дронами-строителями, самовосстанавливающимися материалами и другими маркерами будущего, которые входят в современные производственные процессы.