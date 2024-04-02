Для Красноярска «Юдинский» станет второй Взлеткой

За 35 лет своей жизни «Монолитхолдинг» построил в Красноярске более 2 млн кв. м жилья. Философия компании за это время претерпела значительные изменения, которые отразились в ее проектах. О том, как трансформировалась крупнейшая строительная компания Красноярска, мы беседуем с Разимом Абасовым, ее основателем и председателем правления.

В этом году вашей компании исполняется 35 лет. Юбилейная дата совпала с завершением проекта «Преображенский» на Взлетке. Специально подгадали по срокам?

— В целом нет. Но вы правы, для нас тут есть определенный символизм. Дело в том, что первые дома на Взлетке мы возвели именно здесь. Это были три «свечки» на Октябрьской. Правда, тогда о «Монолитхолдинге» речи еще не было. Строил их молодежный жилищный кооператив (МЖК), которым я руководил. Задача была одна: получить квартиру. Но когда уже почти все было готово, вдруг появились Красноярский завод цветных металлов (ныне «Красцветмет») и «Норникель», которые заказали нам еще дома. Так, вместо того чтобы достроить высотки, распустить МЖК и заняться чем-то еще, мы решили создать компанию. Сейчас Взлетка почти застроена, и мы переходим к новому проекту на новой территории, который по всем признакам станет столь же знаковым для Красноярска.



Карта застройки мкрн «Юдинский» в Октябрьском районе Красноярска

К новому проекту еще вернемся. Прежде поговорим о Взлетке. Если на нее посмотреть сверху, она очень разная. Даже в части ваших проектов. Искали свое?

— И да, и нет. Тут скорее речь идет о трансформации идей и самой жизненной философии — моей и, как следствие, компании. Понимаете, первый свой дом я строил, исходя из принципа «чтобы крыша над головой была». Оно и понятно: это же был 1987 — советское время, жилья мало и так далее. Но с возрастом ты приходишь к другим ценностям. Например, к тому, что помимо самого жилища важна среда, в которой оно расположено. Так появилась философия двора, которую мы реализовали в «Синих крышах». Потом она переросла в идею пространств, закрытых кварталов. Людям это понравилось. Застройщики подхватили. Между тем мало кто из красноярцев знает, что всем этим современным ЖК город обязан одному человеку — архитектору Добролюбову. Он работал со всеми известными сегодня застройщиками. Они во многом и сегодня реализуют его идеи. Считаю, что его память стоит увековечить.

Постепенно идея кварталов превратилась в концепцию микрорайонов. Мы были первой красноярской компанией, которая начала строить по новой на тот момент модели. Причем в своих проектах мы всегда сами возводили школы, детские сады, объекты культуры. В этом ключе мы построили несколько микрорайонов, и ни за один нам не стыдно.



Микрорайон «Живем» в Солонцах

«Преображенский», как я понимаю, задумывался как своеобразная «вишенка на торте»: к его проектированию даже японцев, помнится, привлекали?

— Это была компания Nikken Sekkei. Мы их позвали, чтобы они привнесли и свою философию в проект. Вообще, здесь в перспективе появится много интересного. Например, мы вывели из-под стройки 3 га земли в «Преображенском» и подарили их епархии, чтобы там разбили церковный сад, построили церковь, церковную школу и спортивное ядро. По сути, когда все эти объекты реализуются, пешеходная улица микрорайона станет дорогой к храму в прямом смысле. Нам этот символизм очень важен.



Микрорайон «Преображенский», который будет завершен в 2024

Вернемся к новому проекту. Правильно ли я понимаю, что речь идет о «Юдинском» в районе бывшей Плодово-ягодной станции, что была в Октябрьском районе Красноярска?

— Абсолютно. Мы начали им заниматься в 2015. В прошлом году включились полномасштабно. Сейчас туда активно тянутся сети, но один дом уже почти достроен и будет сдан в этом году. Еще для четырех на 100 тыс. кв. м сейчас заливаются фундаменты. Всего же там планируется построить 58 домов, которые займут 142 га земли.



Микрорайон «Юдинский» на Плодово-ягодной станции

Масштаб впечатляет. Но мне думается, что для вас знаковость проекта не в объемах… Вернее, не только в них.

— Скорее уж тогда не столько. Конечно, это проект-миллионник (1 млн кв. м. — Прим. ред.), и реализовать его нам крайне важно. Но важнее другое. Когда-то, в 1987, тремя своими монолитными домами мы дали старт застройке Взлетки, которая продолжалась 35 лет. Также и «Юдинским» мы положим начало нового длительного этапа развития Октябрьского района в направлении Плодово-ягодной станции, а там порядка 5…6 млн кв. м. Территория очень интересна для освоения, однако трудностей тоже немало. Там нельзя просто брать и строить. Важно сохранить баланс природы и города, чтобы застройка не поглотила красивейший ландшафт, но органично с ним слилась. Свой проект мы разработали в экологическом ключе: учли особенности рельефа, ландшафта. Например, там не будет домов выше 9 этажей, а на отдельном участке в 22 га — не выше четырех. Также заложена рекреационная инфраструктура для отдыха на природе. Соседство с экопарком «Юдинская долина», который недавно открылся, является большим преимуществом локации. Вообще, у нас много интересных идей, реализованных в разных микрорайонах, и все их мы постараемся привнести в «Юдинский».

Строить все будете сами?

— Это было бы очень долго. Мы планируем завершить микрорайон в 2035. И будем привлекать партнеров. Помимо ускорения процесса это позволит создать в микрорайоне архитектурное разнообразие. Но главным условием все равно будет работа в рамках природной концепции, которую я обозначил выше. А соцкультбыт: школы, детские сады, поликлиники — будем строить сами.

Вообще, такие микрорайоны, как «Юдинский», тем и ценны еще, что привлекают других — строителей, энергетиков, ритейлеров и так далее, становясь тем самым отправными точками дальнейшего развития города. Именно с них начинается движение вперед. Я уверен, что наши идеи, которые мы заложили в этот микрорайон, найдут отклик у красноярцев. Мы сейчас отчетливо видим, что люди устали от высоток. Они все больше стремятся быть ближе к природе. А тут реализовать эту потребность будет намного проще, чем регулярно ездить из центра города в какой-либо парк. В общем, я уверен, что все получится, осталось только проявить немного творчества и хорошо поработать.