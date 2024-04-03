Заводы Красноярска начали объединяться

«Первый деловой клуб» взял курс на объединение производств Красноярска. В кластер вошли 30 заводов.

Почему «так сложились звезды», понятно. С одной стороны, сама спе­цифика клуба с его направленностью включаться в решение важных задач региональной экономики, видением созидательного ландшафта деловой активности края. С другой — растущий тренд на развитие реального сектора с «местной пропиской». Разумеется, Красноярский край здесь не стал исключением. Более того, наша экономика оказалась более адаптивной именно в части производственных проектов. Запуск завода с нуля, масштабирование производства, новые конкурентные направления — все это реальная информационная повестка реального сектора региона.

Производственный вектор

Недавно на выездной стажировке Минпромторга РФ была представлена «дорожная карта» по развитию промышленного потенциала края на ближайшую трехлетку. Приоритетными отраслями промышленности для развития выбраны металлургия, машиностроение, химическое производство и лесопереработка. Стоит задача привлекать финансовые инструменты господдержки в модернизацию и развитие промпредприятий, увеличивать приток инвестиций в региональную промышленность, вести сопровождение инвестпроектов.

Проект по объединению заводов Сибири, стартовавший в 2024 в «Первом деловом клубе», во многом отвечает общенациональным и региональным задачам развития производства.



В составе резидентов значительное место занимают представители реального сектора

От экскурсий до стратегий

Все началось с рабочих отраслевых групп, которые в еженедельном режиме делились интересными кейсами и обсуждали сложные задачи, без которых ни один бизнес не обходится. В результате, составив список «болей» и запросов на решение, резиденты-производственники организовали клуб внутри клуба. Собственный производственный кластер, куда уже сейчас вошли 30 заводов. И это далеко не предел по количеству.

Как работает производственный кластер «Первого делового клуба»? Группа производственников в полном составе выезжает на предприятие. Там, на месте, проводится экскурсия, во время которой собственник делится достижениями, но не замалчивает и узкие места. Экскурсией работа не ограничивается. По ее итогам составляется стратегический план развития компании со списком ключевых маркеров эффективности предприятия: логистика, кадры, продажи, бережливое производство и многое другое. В течение года с помощью экспертов производственной группы каждый руководитель завода решит поставленные задачи и выйдет на новый качественный виток развития и эффективности бизнеса.

— Еженедельная рабочая группа владельцев производственных предприятий создана для обмена передовым опытом, лучшими практиками и технологиями для стимулирования инноваций и развития сферы производства в регионе. Участие в рабочей группе позволяет использовать консолидированный опыт, насмотренность, компетенции и другие ресурсы сильнейшего предпринимательского сообщества и ведущих предпринимателей для решения сложных предпринимательских задач, — рассказывает Андрей Перфилов, учредитель «Первого делового клуба».

Слово резидентам

Иван Мячев, ГК «Лидер»

Мы объединились, чтобы помочь друг другу увидеть как слабые места, так и точки роста. На самом деле, у нас много вызовов и проблем, которые характерны всем производственникам. На одной из рабочих групп мы составили из них список, куда вошло 30 пунктов. От каждого из них в той или иной мере зависит успешность бизнеса. А затем пришла идея обмена опытом и мозговых штурмов, итогом которых становились конкретные результаты каждого предприятия. Сейчас мы объединили 30 заводов, но со временем можем вырасти в большой производственный кластер Сибири.

Дмитрий Кравченко, «Специалист»

Мне важно, что формат работы нашей производственной группы расширяет кругозор каждого предпринимателя, внутренние барьеры уходят. Все это позволяет шагнуть вперед. Помимо общих проблем каждая экскурсия и погружение в другой бизнес позволяют увидеть что-то особенное. Внед­рение новых практик, что-то интересное в автоматизации или «бережливке». Мы обмениваемся опытом, который не загуглишь, и понимаем, что из этого можно применить.

Факт

В номинации «Производственник года: местная прописка» премии «Человек года ` 2023» победил Павел Сачков, резидент «Первого делового клуба», генеральный директор СЗМК. Предприятие специализируется на изготовлении сложных изделий по индивидуальным проектам из металла: горизонтальных стальных емкостей и резервуаров, противопучинных металлических свай и прочего. В 2022 СЗМК приобрел автоматическую линию раскроя и пиления профилей Ficep, став единственным предприятием в Красноярском крае, на котором установлено такое оборудование, а активное применение принципов бережливого производства позволило заводу к сегодняшнему моменту увеличить производительность на 35…40%.