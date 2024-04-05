Сквер для активных семей: подробности нового общественного пространства в Красноярске

Недавно компания АРБАН заявила о создании еще одного общественного пространства в Покровке. Рассказываем, каким будет новый сквер в Покровке.

От променада до «зеленого кольца»

Новый сквер площадью 7335 кв. м соединит жилой комплекс АРБАН SMART на Шахтеров и семейный квартал Барбарис.

Это уже четвертый проект благоустройства за пределами жилых комплексов, доступный всем горожанам. Ранее уже был реализован изысканный, стильный бульвар-променад рядом со smart-комплексом БУЛЬВАР ЦВЕТОВ на Караульной. Там же построен активити-парк — новое общественное пространство в Покровке для занятий экстремальными видами спорта и другими видами активного отдыха.

К концу прошлого года уже на 75% были проведены работы в сквере SCANDIS на Молокова. Это самый масштабный проект компании в жанре общественных пространств. Площадь благоустраиваемой территории — 15 тыс. кв. м. Инвестиции компании в создание трех общественных пространств в 2023 составили 246 млн рублей.

— Благоустроенные общественные пространства — норма современного города, поэтому одним из наших новых эталонов строительства стало создание парковых и досуговых пространств за пределами приватных дворов. В этом году мы продолжаем достраивать сквер SCANDIS и начинаем планирование территории сквера возле семейного квартала БАРБАРИС.

В планах компании создание «зеленого кольца» на территории в 8 га в лофт-районе ПОРТОВЫЙ. В ЧИЖАХ появится общественное пространство в виде площади «Гнездо» и всесезонный каток на кровле павильона. Рядом с минирайоном КАЛИНА ДОЛИНА в пойме реки Бугач появится «Долина-парк», — рассказывает Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу ГСК АРБАН.



Сквер площадью 7,3 тыс. кв. м соединит АРБАН SMART на Шахтеров и семейный квартал БАРБАРИС

Экстремально интересно

В компании поделились подробностями того, каким будет новый общественный сквер возле семейного квартала БАРБАРИС. Это досуговое пространство для всей семьи с зонами для активного и спокойного отдыха.

Фишкой сквера станет скейт-парк с асфальтовым памп-треком, которые совокупно занимают более 1 тыс. кв. м.

Скейт-парк формируют каркасные элементы из высокопрочной влагостойкой фанеры, рампы и арки для выполнения трюков разной сложности на скейтбордах, самокатах, BMX и роликах.

Экстрим-зона дополнена асфальтовым памп-треком площадью 500 кв. м, ведь, как правило, райдеры (те, кто катается на самокатах, BMX, роликах и скейтах) оттачивают мастерство на различных трассах.

Памп-трек в новом сквере подойдет для катания на велосипедах, скейтах и самокатах. Трасса будет спроектирована таким образом, чтобы разнообразить степень сложности и увеличить количество доступных для выполнения трюков. В компании отмечают, что стояла задача сделать универсальный трек, которым смогли бы пользоваться посетители любого возраста и уровня подготовки. Эту работу доверили профессионалам — крупнейшей в России фирме по производству подобного оборудования. В качестве материала был выбран асфальт, ведь он долговечен и практически не требует обслуживания. Кстати, именно эта компания создавала памп-трек и скейт-парк в активити-парке рядом с БУЛЬВАРОМ ЦВЕТОВ.

— Экстремальные виды спорта набирают популярность с каждым годом. И это здорово, ведь дети больше времени проводят на свежем воздухе, общаются друг с другом и укрепляют здоровье. Поэтому в новом сквере мы решили создать еще один скейт-парк (напомним, первый мы открыли недавно на Караульной, рядом с ЖК БУЛЬВАР ЦВЕТОВ), — рассказывает Ирина Одинец.



В сквере застройщик создаст природный ландшафт, чтобы в сердце мегаполиса появилась возможность для экологичного отдыха

Ландшафт отдыха

Также в сквере расположится детская площадка с качелями для детей 3…7 лет. А тихую зону для взрослых украсят живописные перголы, полюбившиеся красноярцам качели и столы, за которыми можно расположиться и поиграть в настольные игры или устроить небольшой семейный пикник.

Все приватные дворы и общественные пространства АРБАН объединяет фирменный подход к озеленению. Компания создает природный ландшафт, чтобы в сердце мегаполиса появилась возможность экологичного отдыха. Новый сквер также станет примером современного стильного ландшафтного дизайна. Будут высажены деревья, кустарники и даже создан сад трав.



Создание асфальтового памп-трека площадью 500 кв. м доверили федеральной компании, специализирующейся на экстрим-оборудовании скверов

Слалом для собак

Поскольку АРБАН уже несколько лет успешно реализует концепцию dog-friendly, создавая специальные условия для четвероногих жителей, в сквере запланирована площадка для выгула собак. Она разделена на тренировочную с травяным покрытием и собственно выгулочную из гранитного отсева. Зона дрессировки будет оснащена специальным оборудованием: бум, слалом, туннель и барьер. Питомцы, как и дети, нуждаются в безо­пасности, поэтому покрытие трекингового оборудования прорезинено и небольшой высоты.



В семейном квартале БАРБАРИС все для детей и их родителей

Осознанное родительство и активное детство

В концепцию сквера, где интересно всем поколениям семьи, зашиты запросы осознанных родителей, что стало продолжением формата семейного квартала БАРБАРИС. Это жилой проект с миссией объединять поколения ради счастливого будущего. Этой идее подчинены все архитектурные и планировочные решения, будь то абсолютно новые семейные планировки или уникальный двор, больше похожий на парк развлечений. Здесь даже квартиры считаются не в комнатах, а в спальнях, и даже в самой компактной квартире в единственной спальне есть ниша для кроватки новорожденного. Что касается двора, то он собрал максимум сценариев совместного отдыха детей с родителями. Новый сквер возле БАРБАРИСА продолжает тему активного детства, вовлеченности в жизнь друг друга всех членов семьи. Плюс новые возможности попробовать экстремальные виды спорта, прокачать мышцы и смелость.

В семейном квартале БАРБАРИС мы обещали сделать все для детей и их родителей. Но решили сделать немного больше. Здесь будет еще интереснее жить, развивать и растить детей, ориентированных на спорт и здоровый образ жизни, — резюмирует Ирина Одинец.



В сквере запланирована площадка для выгула собак с тренировочной и прогулочной зонами

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