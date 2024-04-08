Сергей Ким: Мы — пейсмейкеры для бизнеса

Акселераторы становятся популярными среди предпринимателей. Чаще они направлены на прокачку стартапов. В А+сlub, созданный в Красноярске, берут собственников уверенно стоящих на ногах компаний.

Сергей Ким: Я часто сравниваю бизнес со спортом: в плане подхода к работе и достижения результата это совершенно одинаковые вещи. В беге, которым, кстати, увлекаются большинство сотрудников TIKSAN GROUP, есть такой термин — пейсмейкер, сокращенно пейсер. Это опытный бегун, который выходит на забег, чтобы помочь другим спортсменам пройти дистанцию в определенном темпе либо показать высокий результат. На беговом сленге это называется «пейсить». Акселератор — это тот же пейсмейкер для предпринимателей, которых он ведет к качественно иному масштабу бизнеса. В нашем случае это рост резидентов до уровня А+, помощь с выходом на международные рынки. Поэтому акселератор и получил название А+сlub.

К своим целям компания может идти, конечно, и без акселератора. Как и бегун — без пейсера. Но и тот, и другой придают ускорение и помогают сэкономить время — самый дорогой на сегодня ресурс. Наши резиденты смогут достичь своей цели уже через 3 года. Мне на это понадобилось 15 лет. Как говорится, почувствуйте разницу.

Акселератор — это, по сути, образовательная площадка?

Сергей Ким: Часто акселераторами называют любое обучение предпринимателей. Но такое обобщение совершенно неприемлемо. Акселератор — это комплексная программа, которая предполагает использование нескольких ресурсов с одной целью: создание условий для развития и масштабирования бизнеса, роста компании с темпами, существенно опережающими ее нынешнее развитие. Резидентами А+club могут стать собственники бизнеса с годовым оборотом 30…50 млн рублей. Их следующая веха — выйти на оборот 100 млн в год. И многие задали себе планку стать миллиардной компанией. TIKSAN GROUP таковой уже является, наша цель теперь — приблизиться к компаниям-единорогам, чья рыночная стоимость оценивается в миллион долларов. Нам есть что транслировать резидентам. И поэтому основная программа акселерации в А+сlub основана на масштабе и разностороннем опыте компании TIKSAN GROUP. Мы показываем, как наша компания это делает, и в моменте передаем знания резидентам. И этим отличаемся от других акселераторов: такого еще не делал никто.

Наши резиденты знакомятся и с опытом других международных компаний, руководители которых также есть в нашем проекте. В январе на первую стратегическую сессию мы приглашали мощных бизнес-практиков: Анвара Халикова и Екатерину Елистратову. Члены клуба получили практические знания и инструменты по построению целей и выстраиванию грамотной команды, которой можно с уверенностью делегировать разные процессы и освободить свое время для принятия новых решений. 26 марта для резидентов прошла онлайн-встреча с Виктором Бонгом. Он доктор наук, преподает в университете Малайзии, сертифицированный бизнес-тренер, консультант по IPO, что актуально для наших резидентов, в планах которых выход на фондовый рынок. У членов А+сlub будет возможность общаться с экспертами из самых разных областей — как из компании TIKSAN GROUP, так и с привлеченными.

Если акселератор — комплекс программ, что это за программы? И каков формат взаимодействия с резидентами?

Никита Бледнов: В акселераторе четко выстроена траектория развития. Есть несколько основных блоков.

Трекинг. Сопровождение каждого резидента: определение стратегии, которая приведет к достижению цели, разработка дорожной карты.

Наставничество. Для контроля движения по треку назначается куратор, который помогает не отступать от поставленных задач.

Обучение (модульное непрерывное, интенсивы). В своих программах уделяем особое внимание автоматизации, оптимизации затрат, актуальным алгоритмам продвижения, управлению персоналом, в том числе распределенными командами.

Обмен опытом. Мозговые штурмы, мастермайнды, экскурсии на предприятия резидентов из домашнего и других регионов для обмена успешными практиками и формирования базы альтернативных решений актуальных вопросов. Участники уже побывали в проектно-изыскательной компании «Сигма», которой руководит резидент A+club Павел Силкин. Антон Уймин и Виталий Димухаметов показали свое производство каркасных домов и бань. А по приглашению Руслана Алтынгузина резиденты познакомились с виртуальной реальностью в созданной им Арене VR.

Связи, в том числе и международные. У нас есть резиденты из Казахстана и Южной Кореи. И участники уже активно заводят контакты друг с другом. На 27 апреля запланирован бизнес-выезд в Стамбул. Резиденты посетят 4 крупнейших предприятия Турции, у них будет возможность пообщаться с топами этих компаний. В поездке по горячим следам мы проведем мастермайнд — это мозговой штурм, он будет посвящен внедрению нового опыта в бизнес резидентов. Конечно же, мы погуляем по Стамбулу, пообедаем в знаменитом ресторане шеф-повара Бурака Оздемира.

И, конечно, соль акселератора в том, что формируется сообщество единомышленников, которые обогащают друг друга знаниями, идеями, опытом.

Сергей Ким: Не устану повторять, что успех в предпринимательстве во многом зависит не только от собственных способностей и навыков, но и от правильного окружения. Мы очень трепетно относимся к составу участников, у нас сильные и мотивированные резиденты. Они из разных сфер: есть производственники, представители ритейла, сферы недвижимости, успешные юристы, рекламисты и даже издатели. Такие разные. Но их объединяет одно: они готовы к росту. Не ждут, что все сделают за них: проведут экспертизу, увеличат продажи, повысят чеки. Участие в программе предполагает активные действия со стороны самого бизнеса. Один наш резидент, Дилшод Болтаев, решился на закрытие старого магазина, чтобы взамен в его селе появился маркет нового, современного формата — «Свежо и вкусно». Мы ездили командой на открытие. В стратегии нашего резидента — открытие 100 магазинов под этим брендом.

Можно ли подвести какие-то первые итоги? Каких результатов уже удалось достичь резидентам?

Сергей Ким: Акселерация длится минимум три месяца, точный срок зависит от целей и желания резидента. Но цикл, который, по моему убеждению, необходим для того, чтобы стать компаний уровня А+, — три года. В первый год работаем над целями и стратегиями. Во второй — формируем команду лидеров, с которой, имея багаж первого года, компания будет реализовывать лидерскую стратегию. И на третий год она начнет международную экспансию и запуск международных проектов. Это трек, который для компании становится трамплином для выхода на показатели, к которым она хочет прийти.

Скоро мы проведем первый срез, он делается раз в 3 месяца, чтобы посмотреть, в какой точке находятся участники. Но, конечно же, успехи есть. За это время резиденты А+club, основатели компании «М-Сити» Яков и Тимур Богатыревы, запустили новое направление. Они начинают предлагать предпринимателям консалтинговые услуги по построению эффективной команды.

А с одним из наших участников случился пивот. Считается, что это одно из главных слов в Кремниевой долине, где бурлят передовые идеи и создаются новейшие технологии. Оно означает быстрое изменение бизнес-модели. У резидента интересный, креативный бизнес, который приносит какой-то доход. Но его цель — стать миллиардной компанией, и отступать от нее он не намерен. А когда я проводил диагностику его компании, то вывод был неутешительный: с этим бизнесом своей цели он не достигнет. Это была непростая трансформация сознания. Но резидент решил пойти на пивот. И мы ему, безусловно, в этом помогаем. Это очень круто! Прямо черта мышления уровня резидента Долины.

Как предпринимателю попасть в А+сlub?

Никита Бледнов: Мы рассматриваем все заявки. Потенциальный резидент должен быть действующим предпринимателем с устойчивым и экологичным бизнесом. Не в смысле, что должен производить чистый продукт, хотя это тоже важно. А думать о том, какую ценность его бизнес несет клиентам, как продукт может облегчить их боли, какую проблему он будет решать, а потом уже — как.

После подачи заявки, а сделать это можно с помощью ­QR‑кода, мы свяжемся с претендентом, проведем диагностику его бизнеса и примем обоюдное решение о вступлении в А+сlub.

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