«Дробная амнистия»: инструкция по сохранению бизнеса

Как пройти через «обеление» с наименьшими потерями, объясняют Владислав Каминский и Максим Иванов, налоговые инженеры и партнеры юридической компании «Каминский, Степанов и партнеры».

В феврале 2024 термин «дробление» прозвучал от первого лица страны: об амнистии в отношении раздробленных бизнесов президент упомянул в Послании Федеральному Собранию. Несмотря на кажущийся позитивным контекст, специалисты налогового права трактуют это как тревожный сигнал: по их прогнозам, в ближайшее время внимание ФНС сосредоточится на выявлении и последующем принудительном «обелении» раздробленных бизнесов. Зачастую для компании смена «упрощенки» на НДС грозит отсутствием либо даже отрицательной рентабельностью.

— Необходимо оперативно оценить риски, чтобы понять, как правильно пройти реструктуризацию и максимально сохранить свой бизнес. В каждом случае требуется глубокая аналитика, так как разделение является преступным далеко не в каждой ситуации. Налоговая может проверить бизнес на дробление более чем по 100 критериям, но самые распространенные могут быть такими: ИП и ООО «распределены» между родственниками, бывшими и/или текущими сотрудниками; сдача бухгалтерской отчетности и управление банком осуществляются с одного IP-адреса; компании, оформленные на близкие лица, друг другу за что-то платят; компании функционируют под единым брендом, представлены на одном сайте и в общих соцсетях. Все эти признаки ФНС считывает в автоматическом режиме, — объясняет Владислав Каминский, управляющий партнер юридической компании «Каминский, Степанов и партнеры».

Чтобы предприниматели могли провести первичную диагностику, в юридической компании разработали «экспресс-тест на дроб­ление бизнеса». С его помощью можно понять, есть ли причины для беспокойства и дальнейших действий. По словам юристов, каждый кейс реструктуризации уникален, поэтому для разработки наиболее подходящей для конкретного бизнеса модели необходимо глубокое погружение.

— Мы изучаем документацию и отчетность, исследуем фактическую работу производства, опрашиваем руководство и сотрудников. И только после этого предлагаем варианты «обеления», из которых собственник может сделать управленческий выбор. Этот выбор подкрепляется финмоделями. Нужно учитывать множество факторов: не только уплату налогов, но и то, как защитить заработанные активы, каким образом выстроить безопасные взаимоотношения с доверенными лицами. Здесь цена ошибки очень высока, и поэтому требуется комплексная экспертиза, затем детальный расчет «экономики» — и только после этого разрабатывается схема реструктуризации, — говорит Владислав Каминский.

В юридической компании подчеркивают: при проектировании необходимо учесть особенности реального функционирования организации. Только с этим условием придуманные решения смогут пройти проверку ФНС. Необходимо держать в фокусе и общую системность.

— По отдельности решения могут быть правильными, но в неверной совокупности способны друг друга обнулить. Если действовать разрозненно, в рамках «ситуационного менеджмента», а не создавать структуру и стратегию, то на выходе получается набор по отдельности верных, но в сумме неработающих решений. В таких вопросах волшебных таблеток нет, поэтому необходимо разрабатывать индивидуальную стратегию, — отмечает Максим Иванов, руководитель финансовой практики.

Он обращает внимание: ФНС тщательно сверяет реальное функционирование компании с формальным документооборотом, и сейчас судебная система чаще всего на стороне налоговой. Если ­пять…семь лет назад суды по дроблению выигрывали налогоплательщики, то сейчас в 80% случаев заключение в пользу налоговой. Поэтому все принятые решения по «обелению» нужно тщательно рассчитывать, проектировать и соотносить с реальностью, резюмируют юристы «Каминский, Степанов и партнеры».