В Красноярске пройдет тренинг ведущего российского эксперта по переговорам Игоря Рызова

19 апреля в Novotel Krasnoyarsk center состоится тренинг «Мастер переговоров».

В нем приглашают принять участие руководителей, топ-менеджеров, собственников бизнеса и всех, чья профессиональная деятельность строится на коммуникациях с людьми.

Тренинг на 70% состоит из практики. Что изучат на тренинге Игоря Рызова:

Стратегия и тактика переговорного процесса. Изучение соотношения интересов в модели «Многогранник интересов». Анализ стратегий. Исследование стратегий соперничества и сотрудничество. Прогнозирование результата вывода. Выработка стратегии поведения в зависимости от прогноза результата. Построение дорожной карты.

Всё это на реальных кейсах и с отработкой во время тренинга.

Умение понимать интересы других людей и соотносить их своими, способность донести свою точку зрения и убедить — навыки и категории «Маст-хэв», — отмечают организаторы.

Узнать подробности и получите подарок от спикера «5 трюков убеждения» можно на сайте.

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