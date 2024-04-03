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В Красноярске пройдет тренинг ведущего российского эксперта по переговорам Игоря Рызова

В Красноярске пройдет тренинг ведущего российского эксперта по переговорам Игоря Рызова
Иллюстрация: организаторы мероприятия

19 апреля в Novotel Krasnoyarsk center состоится тренинг «Мастер переговоров».

#НОВОСТИ

В нем приглашают принять участие руководителей, топ-менеджеров, собственников бизнеса и всех, чья профессиональная деятельность строится на коммуникациях с людьми. 

 Тренинг на 70% состоит из практики. Что изучат на тренинге Игоря Рызова: 

  1. Стратегия и тактика переговорного процесса.
  2. Изучение соотношения интересов в модели «Многогранник интересов».
  3. Анализ стратегий.
  4. Исследование стратегий соперничества и сотрудничество.
  5. Прогнозирование результата вывода. Выработка стратегии поведения в зависимости от прогноза результата.
  6. Построение дорожной карты.

Всё это на реальных кейсах и с отработкой во время тренинга. 

В Красноярске пройдет тренинг ведущего российского эксперта по переговорам Игоря Рызова 1

Умение понимать интересы других людей и соотносить их своими, способность донести свою точку зрения и убедить — навыки и категории «Маст-хэв», — отмечают организаторы.

Узнать подробности и получите подарок от спикера «5 трюков убеждения» можно на сайте.

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Автор: Александр Вознесенский
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