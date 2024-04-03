В Красноярске пройдет тренинг ведущего российского эксперта по переговорам Игоря Рызова
19 апреля в Novotel Krasnoyarsk center состоится тренинг «Мастер переговоров».
В нем приглашают принять участие руководителей, топ-менеджеров, собственников бизнеса и всех, чья профессиональная деятельность строится на коммуникациях с людьми.
Тренинг на 70% состоит из практики. Что изучат на тренинге Игоря Рызова:
- Стратегия и тактика переговорного процесса.
- Изучение соотношения интересов в модели «Многогранник интересов».
- Анализ стратегий.
- Исследование стратегий соперничества и сотрудничество.
- Прогнозирование результата вывода. Выработка стратегии поведения в зависимости от прогноза результата.
- Построение дорожной карты.
Всё это на реальных кейсах и с отработкой во время тренинга.
Умение понимать интересы других людей и соотносить их своими, способность донести свою точку зрения и убедить — навыки и категории «Маст-хэв», — отмечают организаторы.
Узнать подробности и получите подарок от спикера «5 трюков убеждения» можно на сайте.
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