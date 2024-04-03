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Правительство Красноярского края и банк «Уралсиб» подписали Соглашение о сотрудничестве

Правительство Красноярского края и банк «Уралсиб» подписали Соглашение о сотрудничестве
Иллюстрация: Уралсиб

Правительство Красноярского края и ПАО «Банк Уралсиб» подписали соглашение о сотрудничестве.

#НОВОСТИ

Подписи под документом поставили губернатор Красноярского края Михаил Котюков и президент Банка Уралсиб Евгений Коган. 

Подписанное соглашение отражает взаимный интерес сторон к развитию сотрудничества по реализации экономической, инвестиционной и социальной политики на территории Красноярского края, развитию современной банковской инфраструктуры и технологий, а также   повышению финансовой грамотности населения и бизнеса в регионе.

Губернатор Михаил Котюков отметил, что Красноярский край сегодня входит в число российских регионов – лидеров как по объему экономики, так и по объему инвестиций. И власти региона сегодня ведут активную работу по привлечению партнеров в различные инвестиционные проекты, направленные на комплексное развитие отраслей экономики и территорий Красноярского края.

Евгений Коган подчеркнул, что банк «Уралсиб» рассматривает Красноярский край как стратегический регион для развития партнёрских отношений.

Эффективное взаимодействие с государственными и муниципальными органами в регионах присутствия – является для Банка Уралсиб одним из важнейших направлений его стратегического развития. Соглашения о сотрудничестве помогают банку системно и эффективно сотрудничать с региональными партнерами при реализации важнейших задач, направленных на социально-экономическое развитие регионов.

Справка: 

ПАО «Банк Уралсиб» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 марта 2024 года насчитывает 216 точек продаж, 1329 банкоматов и 277 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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Автор: Александр Вознесенский
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