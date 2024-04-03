Скончался известный рекламщик Красноярска Олег Безруких

О смерти Олега Безруких сообщили его знакомые в соцсетях. По предварительным данным, прощание состоится в пятницу, 5 апреля, на Шинном кладбище.

Олег Безруких немного не дожил до 62 лет. Он родился 15 апреля 1962 в Томске. Олег считается одним из самых известных игроков рынка рекламы в 90...начале 2000-х. Он занимался производством различных рекламных роликов. Был директором продюсерской компании «Линия производства». Предприятие ликвидировано осенью 2023. Некоторый период занимался политикой и журналистикой.

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