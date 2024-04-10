Доверяя главное: как выбрать юриста для бизнеса

О том, как найти эффективного сотрудника и в каких случаях стоит привлекать юридическую компанию на аутсорсе, рассказывает Дмитрий Ткачев, юрист и основатель юридического агентства «Закон и дело».

На какие факторы необходимо обратить внимание, прежде чем определиться, брать юриста в штат или обращаться в компанию на аутсорсинге?

— Для начала нужно понимать масштаб бизнеса и оценить текущий объем юридических задач. После проанализировать плюсы и минусы каждого формата. Например, юрист в штате хорош тем, что всегда находится на рабочем месте, ему можно быстро поставить задачу, и он ее оперативно выполнит, так как заточен на специфику компании. Но есть и минусы: штатный специалист привыкает к определенному темпу работы, и когда ее становится все больше, а это неизбежно при росте бизнеса, быстро выгорает. Особенно если он работает за оклад: мотивационная составляющая будет угасать вместе с развитием компании и увеличением объема задач. И здесь же возникает риск его стремительного увольнения из-за эмоционального выгорания. При активном документообороте штатный специалист необходим: это тоже важный для бизнеса аспект, требующий регулярного конт­роля и выполнения. Но когда речь заходит о сохранении финансовых средств компании и собственника, стоит подключать специалистов, которые обладают высоким уровнем компетенций в конфликтных переговорах.

Почему на этом уровне может потребоваться экспертиза внешней компании?

— Как правило, штатный юрист хорош в плановой работе со стандартными задачами, а сотрудники компании на аутсорсе берут на себя судебные споры, переговоры, взаимодействие с налоговыми органами. На это есть несколько причин. Во-первых, аутсорсинг подразумевает большую команду юристов с разнообразным опытом в одном месте, что дает возможность обеспечить комплексную экспертизу для разрешения нетривиальной ситуации, по сути, создать прецедент. Во-вторых, юристы на аутсорсе заинтересованы в развитии бизнеса, который они защищают, потому что чем крупнее судебный спор, тем выше наша мотивация. По сути, ключевая компетенция таких компаний — обеспечение безопасности денег собственника и решение конфликтных ситуаций «под ключ».

То есть аутсорсинг больше подходит тем, кто готов к масштабному развитию своего бизнеса?

— Да, это история для тех, кто хочет идти по пути стремительного роста. Поэтому каждый раз нужно делать выбор под конкретную ситуацию, учитывая следующие параметры: текущий объем задач, цена ошибки, стоимость привлеченных специалистов и создание ими прецедентов. Если цена ошибки высока, лучше обращаться в компанию на аутсорсе. В случае, когда требуется лишь сопровождать текущий уровень компании и объем задач, будет достаточно специалиста в штате. А когда компания выходит на новый уровень, лучше иметь и штатного юриста, и выбрать компанию, которая сможет защитить бизнес в конфликтных ситуациях.

Мы сейчас активно развиваем юридическое сопровождение бизнеса и забираем на себя масштабный пул задач: согласование протокола разногласий, переговоры, судебные споры, взаимодействие с налоговыми органами и государственными структурами, участие в заключении и сопровождении сделок, расчет рисков и выявление подводных камней. Это актуально как для микропредприятий, так и для более крупных компаний. Мы работаем со всем, что касается финансовых рисков, и даем результат. И за шесть лет работы можем утверждать наверняка: грамотный юрист усиливает собственника. Ведь чем больше денег, тем больше рисков, а когда риски минимизированы, и денег больше.