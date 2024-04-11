Как нейродинамические площадки помогают детям расти здоровыми

На такой игровой площадке ребенку точно не будет скучно. Это пространство не только для развлечения, но и для развития.

При выборе квартиры будущие владельцы учитывают разные факторы: перспективность микрорайона, стоимость, планировку квартиры, архитектуру среды. Семьям с детьми особенно важно, насколько комфортно будет чувствовать себя ребенок. Взрослые люди с теплотой вспоминают свои школьные годы, когда все дружно играли в уютных дворах, а сегодня вниманием малышей и подростков полностью завладели смартфоны.

Однако в прогресс-кварталах «Перемены» сделано все для того, чтобы дети захотели выйти из виртуальной жизни в любимый двор. Чем меньше времени ребенок проводит с гаджетами, тем больше у него возможностей для развития.

При разработке современных нейродинамических площадок учтены особенности детской физиологии и психологии.

Благодаря оборудованию дети укрепляют не только физическое здоровье. Специальное оснащение помогает расти смышленым и креативным. Занятия на игровых комплексах, где нужно удержать баланс, спуститься по веревочной лестнице, преодолеть препятствие, развивают разные участки мозга.

— Особенно важны движения, стимулирующие работу вестибулярного аппарата. Это не только координация и ориентация в пространстве. Вестибулярная система задействована во многих процессах. Важно обеспечить дворовые пространства оборудованием, которое поможет развитию физических и когнитивных функций. Причем нужно делать его интересным, побуждающим к движению, решению задач и включению логического мышления, — отмечает Ольга Сорокина, архитектор по благоустройству застройщика «Конструктив Девелопмент».

Так двор становится пространством для исследований, экспериментов и творчества. На площадках, построенных с учетом физиологии ребенка, нет готовых инструкций и сценариев игры. Одна и та же игровая площадка может превратиться в космический корабль, волшебный лес или сказочный замок. Все зависит от фантазии детей.

Как поясняют специалисты, сегодня в городе детям не хватает движения, пространства для активности и творчества. Взрослые, вовлекая ребенка в игру, часто предлагают готовые сценарии: вот горка, нужно на нее забраться и скатиться вниз. Это удобно, но ограничивает свободу фантазии.

Современные же площадки учат детей мыслить нестандартно, двигаться, работать в команде, ставить и достигать цели. Кроме того, в процессе игры ребенок взаимодействует с разными материалами и фактурами — песком, деревом, щепой, металлом. Так он исследует мир, мозг маленького человека строит новые нейронные связи.

— Для дворов в прогресс-кварталах «Перемены» мы подбираем оборудование, которое позволяет детям двигаться в разных направлениях. Для каждого возраста предусмотрен свой уровень сложности. Пространство площадок помогает развивать разные системы, например вестибулярную — это карусели, горки со спиральным скатом, качалки, встраиваемый батут. Тактильную развивают материалы различной текстуры, песочницы. Снаряды для раскручивания, тоннели учат ребенка владеть своим телом. Для зрительной системы предназначены игровые панели с движущимися элементами, бинокли, калейдоскопы. Пространство площадки выглядит как система бревен, холмов или башен с переменной высотой, крутизной и фактурой, — говорит Ольга Сорокина.

Удобные развивающие игровые площадки — стандарт прогресс-кварталов «Перемены». Застройщик не просто возводит квадратные метры жилья, а создает благоустроенную среду, где будет комфорт­но всем.

Специально для семей действует акция от Специализированного застройщика «Конструктив Девелопмент»: чем больше детей, тем больше выгода при покупке жилья. Так, если в семье один ребенок, стоимость квартиры в прогресс-кварталах «Перемены» станет меньше на 1%, два — на 2%. Трое и более детей в семье — минус 3%.

Квартиру нужно купить напрямую у застройщика, без участия третьих лиц. При оформлении документов потребуются свидетельства о рождении детей. Важное условие: на момент покупки младшему ребенку должно быть меньше 18 лет.

ООО СЗ «Конструктив Девелопмент»

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