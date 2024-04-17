В Красноярске пройдет завтрак с лидерами бизнеса

Собрание лидеров бизнес-сообщества состоится 19 апреля в ресторане Formaggi на проспекте Мира. У предпринимателей будет возможность найти ответы на вопросы, волнующие его бизнес.

Участники смогут общаться и делиться опытом со знатоками бизнеса. Так, на мероприятии будут работать с предпринимателями:

Сергей Ким , руководитель международной компании Tiksan Group и опытный предприниматель с 15-летним стажем;

, руководитель международной компании Tiksan Group и опытный предприниматель с 15-летним стажем; Никита Бледнов , сооснователь и главный исполнительный директор бизнес-акселератора А+club, который провел более 100 диагностик для предпринимателей;

, сооснователь и главный исполнительный директор бизнес-акселератора А+club, который провел более 100 диагностик для предпринимателей; Александр Бубнов, эксперт по построению франчайзинговых сетей и отделов продаж.

Эксперты дадут практические советы и предложат стратегии, которые помогут участникам эффективно управлять и развивать свой бизнес.

Количество мест на бизнес-завтрак ограничено. Организаторы советуют приобретать билеты заранее.

Подключиться к сообществу влиятельных предпринимателей и экспертов и забронировать место можно тут.

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