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В Красноярске пройдет завтрак с лидерами бизнеса

В Красноярске пройдет завтрак с лидерами бизнеса
Иллюстрация: организаторы мероприятия

Собрание лидеров бизнес-сообщества состоится 19 апреля в ресторане Formaggi на проспекте Мира. У предпринимателей будет возможность найти ответы на вопросы, волнующие его бизнес.

#НОВОСТИ
Участники смогут общаться и делиться опытом со знатоками бизнеса. Так, на мероприятии будут работать с предпринимателями: 
 
  • Сергей Ким, руководитель международной компании Tiksan Group и опытный предприниматель с 15-летним стажем; 
  • Никита Бледнов, сооснователь и главный исполнительный директор бизнес-акселератора А+club, который провел более 100 диагностик для предпринимателей; 
  • Александр Бубнов, эксперт по построению франчайзинговых сетей и отделов продаж.
Эксперты дадут практические советы и предложат стратегии, которые помогут участникам эффективно управлять и развивать свой бизнес.
 
Количество мест на бизнес-завтрак ограничено. Организаторы советуют приобретать билеты заранее. 
 
Подключиться к сообществу влиятельных предпринимателей и экспертов и забронировать место можно тут.
 
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Автор: Александр Вознесенский
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