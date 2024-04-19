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На выходных в Красноярске похолодает и будет дождливо

На выходных в Красноярске похолодает и будет дождливо
Иллюстрация: Заповедник «Саяно-Шушенский» и нацпарк «Шушенский бор»

На предстоящих выходных в столице края существенно похолодает. Тепло не вернется и в начале рабочей недели.

#НОВОСТИ
В субботу, 20 апреля, в Красноярске днем воздух прогреется до +7 ℃, к ночи похолодает до -3 ℃. В воскресенье, 21 апреля, столбики термометров покажут +6 ℃. В ночь на понедельник будет -1 ℃.
 
В субботу синоптики прогнозируют дождь, а в воскресенье осадков не будет.
 
В начале рабочей неделе в дневное время суток также будет +7 ℃, в среду и четверг похолодает до +3 ℃. Предстоящая рабочая неделя будет дождливой.
 
 
 
 
 
Автор: Петр Савельев
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