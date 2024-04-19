На выходных в Красноярске похолодает и будет дождливо

На предстоящих выходных в столице края существенно похолодает. Тепло не вернется и в начале рабочей недели.

В субботу, 20 апреля, в Красноярске днем воздух прогреется до +7 ℃, к ночи похолодает до -3 ℃. В воскресенье, 21 апреля, столбики термометров покажут +6 ℃. В ночь на понедельник будет -1 ℃.

В субботу синоптики прогнозируют дождь, а в воскресенье осадков не будет.

В начале рабочей неделе в дневное время суток также будет +7 ℃, в среду и четверг похолодает до +3 ℃. Предстоящая рабочая неделя будет дождливой.