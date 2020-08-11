Подсветить выгодно: светотехнические решения любой сложности от «СПК»

На рынке современных светотехнических решений СПК») работает с 2016 года. С первых дней ставка была сделана на тогда еще новое направление в энергосбережении – светодиоды: светильники для освещения промышленных площадей и художественного освещения. Другое принятое принципиальное решение – сфокусироваться на производстве собственной продукции, а не перепродаже зарубежных, главным образом, китайских образцов.

Собственные производственные мощности, в первую очередь, позволяют изготовлять конкурентную по ценам и качеству продукцию. Один из наших первых проектов – освещение для Красноярскнефтебазы по пер. Тихий, 1А - был реализован в 2016 году. За четыре года не было ни одной рекламации илиаже поломки. Мы даем гарантию на собственную продукцию и выполненные работы — как правило, все работы выполняются именно «под ключ» - от 5 до 7 лет» — говорит генеральный директор «Сибирской промышленной комплектации» Михаил Кусков.

Собственное производство, которым на рынке светотехнической продукции Красноярского края располагают единицы (большинство игроков работает по принципу «купил-продал»), обеспечивает главное конкурентное преимущество СПК. Это возможность «с нуля» разрабатывать и изготавливать световые решения с учетом индивидуальных потребностей и пожеланий заказчика.

В соответствии с этими принципами были реализованы самые яркие – в прямом и переносном смысле слова – проекты компании. Один из знаковых — изготовление сверхмощных прожекторов для промышленной базы «Славнефть-Красноярскнефтегаз», расположенной в Богучанах. Разработка и изготовление светового решения, стабильно работающего в экстремальных температурах крайнего севера, стали своего рода вызовом для инженерной и производственной команды СПК.

Производству любой продукции предшествуют обязательные технические расчеты по пыле- и влагозащищённости светильника, системе охлаждения. Наши эксперты, опыт работы которых насчитывает более 10 лет, изготавливают трехмерный проект и визуализацию как самой конструкции светильника, так и освещаемой территории, и инфраструктуры с учетом всех требований заказчика. Предварительно проделанная работа гарантирует качественный результат и отсутствие поломок в будущем. Нередко при реализации заказа встречаются и нетривиальные задачи. К примеру, в проекте для компании «Славнефть-Красноярскнефтегаз» применили программируемую пускорегулирующую аппаратуру: ток подается в течение первых двух минут, мощность постепенно нарастает от 10 до 100%. Таким образом, работающие в условиях экстремальных температур светодиоды плавно нагреваются и выходят на полную мощность», — рассказывает Михаил Кусков.

Другой заметный проект СПК — производство архитектурных светильников для фасадной подсветки здания–памятника культурного наследия «Торговый дом Семенова-Романова 1880 года», расположенного на пр. Мира, 96. Нестандартные размеры исторического архитектурного фасада также потребовали индивидуального подхода. Светильники для этого проекта изготавливались и отгружались не «в штуках» (один светильник – один погонный метр), а метражом — 716, 930, 1021 см и т.д. На собственном производстве компании в общей сложности было изготовлено 300 погонных метров линейных светильников. При этом «СПК» сумела предложить и самую конкурентную стоимость реализации проекта: «Изначально по проекту стоимость светотехники была выше 1,3 млн рублей и предполагала использование китайской фабричной светотехники. Наша компания сэкономила заказчику 25% от этой стоимости, освещение было установлено в 2017 году и исправно работает по сей день. В целом же профессиональный расчет смет, сроков производства и монтажа позволяет сэкономить заказчику ощутимые средства».

Развивая производство светодиодных светильников как основное направление (от самых простых до программируемых и управляемых решений) «СПК» работает и в смежных нишах – производит светодиодные экраны, медиафасады, электронные табло. Так, компания спроектировала и изготовила светодиодный экран для Красноярской ТЭЦ-2, а также произвела его монтаж и пусконаладочные работы.

Бизнес-результаты «Сибирской промышленной комплектации» не раз отмечало экспертное сообщество. В 2017 году красноярский производитель светотехнических решений занял 1-е место на региональном этапе конкурса «Молодой предприниматель России» в номинации «Производство» и 2-е место в номинации «Работодатель года». В 2019-м компания стала лауреатом национальной бизнес-премии «Бизнес-Успех», которую поддерживает ПСБ, в номинации «Лучший производственный проект» и «Лучший молодежный проект». Награды вручил региональный директор офиса ПСБ (многолетнего партнера премии) в Красноярске Антон Шевнин.

Всероссийский конкурс «Бизнес-Успех» отмечет предпринимателей, которые готовы заявить о своих проектах на самом высоком уровне. Его организаторы — «ОПОРА РОССИИ» и Агентство стратегических инициатив. Партнером премии выступает ПСБ, принимающий активное участие и поддерживающий конкурсантов, в том числе и на его региональных этапах. Задача конкурса — показать, что на месте успешного бизнесмена может быть каждый.

Одно из самых перспективных для компании СПК направлений на сегодня — художественное освещение частных домов. «Почему у нас дешевле при сохранении высоких стандартов качества? Во-первых, мы имеем свое специализированное оборудование для пайки светодиодов, во-вторых — производим собственные корпуса для светотехники. Не покупая эти услуги на стороне у более крупных производств, мы значительно сокращаем расходы наших заказчиков. Поэтому и проекты, в том числе, по освещению частных домов, которые на первый взгляд могут показаться дорогим удовольствием, укладываются в разумные бюджеты и действительно успешны», — резюмирует Михаил Кусков.

«Сибирская промышленная комплектация» —

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