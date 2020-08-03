Вниманию инвесторов. В Красноярске продается действующий прибыльный бизнес

Речь идет о температурном складском комплексе, который расположен в Речь идет о температурном складском комплексе, который расположен в Красноярске на ул. Телевизорная, 6 — в десяти минутах от центра города и близко к основным транспортным магистралям. Общая площадь участка — 3,5 га, площадь расположенных на нем строений — более 30 тыс. кв. м. Это и офисные помещения, и холодные склады, и зоны хранения с разными температурными режимами, производственные помещения. Комплекс круглосуточно охраняется.

На территории расположен действующий железнодорожный тупик с пандусом, оформлены все необходимые для обслуживания договоры, инструкции, объект обеспечен квалифицированным персоналом. В собственности предприятия есть несколько газобензиновых и электрических погрузчиков для проведения погрузочно-разгрузочных работ, а также арендованная техника.

Складской комплекс имеет все необходимые прямые договоры со снабжающими организациями, в том числе по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, электроснабжению. Максимальная мощность по электроснабжению — 3,79 МВт. Для текущего обслуживания объекта достаточно в пределах 0,8 МВт. Есть все необходимые слаботочные системы: Интернет, видеонаблюдение, пожарная сигнализация, система «человек в камере».

Предприятие укомплектовано высококвалифицированным персоналом, получены все необходимые для осуществления деятельности лицензии, справки, обучение, допуски, спецоценка. Имущество находится в собственности и не имеет залоговых обременений. Нет задолженностей перед контролирующими и налоговыми органами, ресурсоснабжающими предприятиями и контрагентами.

Собственник предприятия готов рассмотреть как продажу, так и различные варианты совместного ведения бизнеса.

Какой бизнес можно разместить здесь?

Сдавать свободные площади в аренду (есть потенциальные контрагенты на арендные площади и услуги ответхранения)

Построить дополнительные складские или производственные площади (разработан план развития предприятия, включающий модернизацию и новое строительство)

Создать распределительный центр (есть полный набор необходимой инфраструктуры)

Организовать пищевое и непищевое производство

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