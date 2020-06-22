Компания «КрасАвиа» подключилась к агитации за голосование по поправкам в Конституцию

Красноярская авиакомпания «КрасАвиа» начала агитировать за голосование по поправкам в Конституцию РФ. На ее сайте появился соответствующий банер.

Носитель просто сообщает, что голосование пройдет 1 июля 2020 года. А сслыка с него ведет на сайт конституция2020.рф. Другой информации на странице авиакомпании нет.

Напомним, что на прошлой неделе, по данным « Ведомостей », руководитель Росавиации Александр Нерадько разослал по региональным управлением ведомства телеграмму, в которой потребовал разместить информацию о голосовании на сайтах и в бортовых журналах авиакомпаний, на стойках регистрации и в зонах вылета и прилета, а также обеспечить аудио- и видеоинформирование пассажиров в самолетах и аэропортах.

Тогда на сайте «КрасАвиа» действительно не было никакой подобной информации. Связаться же с самой авиакомпанией не удалось, как и с другим «местным» игроком — компанией NordStar. В красноярском же аэропорту DK.RU уверили , что никаких подобных писем от Росавиации не получали. Как сейчас обстоят дела, неизвестно - звонок редакции в аэропорот остался без ответа. Однако на сайте воздушной гавани (как и NordStar’а) подобных сообщений по-прежнему нет.

Добавим, что «КрасАвиа» сегодня работает в статусе акционерного общества, держателем реестра которого является «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Перечень акционеров авикомпании не разглашается, однако известно, что она — правопреемник одноименной госкомпании, учрежденной в свое время Агентством по управлению госимуществом Красноярского края и региональным Минтрансом, которую де-юре ликвидировали в феврале 2018 года.