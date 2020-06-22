Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.06
69,48
77,82
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Компания «КрасАвиа» подключилась к агитации за голосование по поправкам в Конституцию

Компания «КрасАвиа» подключилась к агитации за голосование по поправкам в Конституцию
Иллюстрация: ak-krasavia.ru

На прошлой неделе Росавиация «рекомендовала» российским авиаторам информировать своих пассажиров о голосовании по поправкам в Конституцию РФ. И вот первые весточки дошли до Красноярска.

#НОВОСТИ
Красноярская авиакомпания «КрасАвиа» начала агитировать за голосование по поправкам в Конституцию РФ. На ее сайте появился соответствующий банер.
 
Носитель просто сообщает, что голосование пройдет 1 июля 2020 года. А сслыка с него ведет на сайт конституция2020.рф. Другой информации на странице авиакомпании нет.
 
Компания «КрасАвиа» подключилась к агитации за голосование по поправкам в Конституцию 1
 
Напомним, что на прошлой неделе, по данным «Ведомостей», руководитель Росавиации Александр Нерадько разослал по региональным управлением ведомства телеграмму, в которой потребовал разместить информацию о голосовании на сайтах и в бортовых журналах авиакомпаний, на стойках регистрации и в зонах вылета и прилета, а также обеспечить аудио- и видеоинформирование пассажиров в самолетах и аэропортах.
 
Тогда на сайте «КрасАвиа» действительно не было никакой подобной информации. Связаться же с самой авиакомпанией не удалось, как и с другим «местным» игроком — компанией NordStar. В красноярском же аэропорту DK.RU уверили, что никаких подобных писем от Росавиации не получали. Как сейчас обстоят дела, неизвестно - звонок редакции в аэропорот остался без ответа. Однако на сайте воздушной гавани (как и NordStar’а) подобных сообщений по-прежнему нет.
 
Добавим, что «КрасАвиа» сегодня работает в статусе акционерного общества, держателем реестра которого является «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Перечень акционеров авикомпании не разглашается, однако известно, что она — правопреемник одноименной госкомпании, учрежденной в свое время Агентством по управлению госимуществом Красноярского края и региональным Минтрансом, которую де-юре ликвидировали в феврале 2018 года.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Солидный Таиланд для солидных господ: кого ждут на любимых россиянами курортахСолидный Таиланд для солидных господ: кого ждут на любимых россиянами курортах
  • Пляжи поставили на вид: смотреть можно — отдыхать нельзяПляжи поставили на вид: смотреть можно — отдыхать нельзя
  • Северное шоссе в Красноярске перекроют до конца летаСеверное шоссе в Красноярске перекроют до конца лета
  • Лето возвращается, но от дождей не отказываетсяЛето возвращается, но от дождей не отказывается
  • Первые этапы ликвидации дизтоплива профинансированы «Норникелем» на 5 млрд рублейПервые этапы ликвидации дизтоплива профинансированы «Норникелем» на 5 млрд рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.