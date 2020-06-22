Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.06
69,48
77,82
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярцы стали снова интересоваться покупкой гаражей

Красноярцы стали снова интересоваться покупкой гаражей
Иллюстрация: avito.ru

Жители Красноярска начали реализовывать отложенный спрос на гаражи и места в подземных паркингах. К такому выводу пришли аналитики портала «Авито.Недвижимость».

#НОВОСТИ
Спрос на приобретение гаража в Красноярске в мае 2020 года вырос на 20,6%, а парковочного места — на 8,9%. Такие оценки приводят эксперты «Авито.Недвижимость».
 
Такую динамику они связывают с ослаблением режима самоизоляции.
Во всех категориях начал реализовываться отложенный спрос, накопленный за прошедшие месяцы. Буквально за несколько недель он не просто вернулся на мартовский уровень, но и превысил прошлогодние показатели», — говорят специалисты.
Также они отмечают, что во всех городах страны средние цены на гаражи и парковочные места в мае 2020 года, пусть незначительно, но выросли (увеличение составило от 2 до 35%) по отношению к маю 2019-го, тогда как в Красноярке они остались на прежнем уровне и составляют 400 тысяч рублей и 710 тысяч рублей соответственно.
 
Самые же дорогие гаражи в Сочи, где они стоят до 1,7 млн рублей. Также в этом городе крайне недешевы парковочные места — до 850 тысяч рублей. Столько же они стоят в Москве и Симферополе.
 
Напомним, что в мае 2020 года в Красноярском крае было куплено немного меньше новых автомобилей, чем в апреле. Зато доля приобретенных в кредит выросла почти вдвое.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Солидный Таиланд для солидных господ: кого ждут на любимых россиянами курортахСолидный Таиланд для солидных господ: кого ждут на любимых россиянами курортах
  • Пляжи поставили на вид: смотреть можно — отдыхать нельзяПляжи поставили на вид: смотреть можно — отдыхать нельзя
  • Северное шоссе в Красноярске перекроют до конца летаСеверное шоссе в Красноярске перекроют до конца лета
  • Лето возвращается, но от дождей не отказываетсяЛето возвращается, но от дождей не отказывается
  • Первые этапы ликвидации дизтоплива профинансированы «Норникелем» на 5 млрд рублейПервые этапы ликвидации дизтоплива профинансированы «Норникелем» на 5 млрд рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.