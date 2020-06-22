Красноярцы стали снова интересоваться покупкой гаражей

Спрос на приобретение гаража в Красноярске в мае 2020 года вырос на 20,6%, а парковочного места — на 8,9%. Такие оценки приводят эксперты «Авито.Недвижимость».

Такую динамику они связывают с ослаблением режима самоизоляции.

Во всех категориях начал реализовываться отложенный спрос, накопленный за прошедшие месяцы. Буквально за несколько недель он не просто вернулся на мартовский уровень, но и превысил прошлогодние показатели», — говорят специалисты.

Также они отмечают, что во всех городах страны средние цены на гаражи и парковочные места в мае 2020 года, пусть незначительно, но выросли (увеличение составило от 2 до 35%) по отношению к маю 2019-го, тогда как в Красноярке они остались на прежнем уровне и составляют 400 тысяч рублей и 710 тысяч рублей соответственно.

Самые же дорогие гаражи в Сочи, где они стоят до 1,7 млн рублей. Также в этом городе крайне недешевы парковочные места — до 850 тысяч рублей. Столько же они стоят в Москве и Симферополе.