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Минэнерго и Ростехнадзор изменят правила хранения топлива для энергокомпаний

Минэнерго и Ростехнадзор изменят правила хранения топлива для энергокомпаний
Иллюстрация: www.ttelegraf.ru

Ведомства приступили к анализу требований нормативных правовых актов в части условий хранения топлива на электростанциях. Они намерены разработать изменения в правила, чтобы снизить вред для экологии.

#НОВОСТИ

Как сообщает пресс-служба Минэнерго России, ужесточение норм необходимо «для недопущения ситуаций с загрязнением почвы и водных ресурсов». Такое решение было принято по итогам совещания в ведомстве. Также энергокомпаниям, имеющим аналогичные резервуары хранения топлива, дано поручение об оперативном проведении дополнительного анализа рисков разливов нефтепродуктов и реализации соответствующих мероприятий по их снижению.

Решения ведомства продиктованы двумя чрезвычайными ситуациями, произошедшими за последний месяц на энергообъектах, расположенных в северных территориях страны.

Так, 21 июня в Среднеколымском улусе на ДЭС села Аргахтах (производственное подразделение филиала «Среднеколымский РЭС» АО «Сахаэнерго») была обнаружена утечка из топливной емкости. По предварительной информации, дизтопливо просочилось в реку Алазея.

Ранее, 29 мая, на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов, топливо попало также в реки, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

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