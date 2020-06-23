Красноярский край лидирует в Сибири по числу инвестиционных счетов населения

Жители Красноярского края на 1 июня 2020 года открыли 52 тысячи индивидуальных инвестиционных счетов. Об этом рассказали в местном отделении Банка России.

По этому показателю регион занимает первое место среди территорий Сибирского федерального округа и 11 — по России.

Лидирующие позиции в рейтинге регион не потерял и в период самоизоляции — красноярцы продолжили работать с этим инструментом», — говорит управляющий отделением ЦБ в Красноярском крае Сергей Журавлев.

Также он подчеркнул, что основное преимущество ИИС — это возможность выйти на биржу с небольшой суммой денег и получить в качестве поддержки от государства налоговый вычет. Однако он предостерег граждан от необдуманных шагов в этом направлении.

Важно помнить, что инвестирование — это не только способ заработать, но и риск, поскольку эти деньги не страхуются государством. Поэтому сначала стоит обеспечить для себя и своей семьи финансовую „подушку безопасности“ и только после этого разрабатывать инвестиционные стратегии», — сказал эксперт.

Подробнее об индивидуальном инвестиционном счете можно узнать на сайте «Финансовая культура».