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Красноярский край лидирует в Сибири по числу инвестиционных счетов населения

Красноярский край лидирует в Сибири по числу инвестиционных счетов населения
Иллюстрация: pixabay.com

За пять лет существования индивидуальных инвестиционных счетов жители Красноярского края больше других в Сибири распробовали этот инструмент. Но до повсеместного их открытия все еще далеко.

#НОВОСТИ
Жители Красноярского края на 1 июня 2020 года открыли 52 тысячи индивидуальных инвестиционных счетов. Об этом рассказали в местном отделении Банка России.
 
По этому показателю регион занимает первое место среди территорий Сибирского федерального округа и 11 — по России.
Лидирующие позиции в рейтинге регион не потерял и в период самоизоляции — красноярцы продолжили работать с этим инструментом», — говорит управляющий отделением ЦБ в Красноярском крае Сергей Журавлев.
Также он подчеркнул, что основное преимущество ИИС — это возможность выйти на биржу с небольшой суммой денег и получить в качестве поддержки от государства налоговый вычет. Однако он предостерег граждан от необдуманных шагов в этом направлении.
Важно помнить, что инвестирование — это не только способ заработать, но и риск, поскольку эти деньги не страхуются государством. Поэтому сначала стоит обеспечить для себя и своей семьи финансовую „подушку безопасности“ и только после этого разрабатывать инвестиционные стратегии», — сказал эксперт.
Подробнее об индивидуальном инвестиционном счете можно узнать на сайте «Финансовая культура».
 
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