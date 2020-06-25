Бывший министр культуры Красноярского края возглавила музей Минобороны РФ

Недавно открывшимся в Москве музейным комплексом Министерства обороны РФ «Дорога Памяти» будет руководить экс-министр культуры Красноярского края Елена Мироненко . Соответствующая запись об изменении профессионального статуса появилась на ее странице в Facebook.

Судя по этой информации, Мироненко назначили на эту должность еще 11 июня 2020 года. На днях она объявила, что набирает команду для работы в музейном комплексе Минобороны.

Это работа мечты», — сказала Мироненко DK.RU о своем назначении.

опубликовала в соцсетях объявление о поиске персонала в некий проектный офис в Москве. Что это был за проект, осталось загадкой. До него Елена Мироненко с 2015 по 2018 год руководила министерством культуры Красноярского края. Покинув его, она поступила в аспирантуру Российского государственного гуманитарного университета, где собиралась исследовать «культурологическую основу одиночества». Позже, в июле 2019 года, онав соцсетях объявление о поиске персонала в некий проектный офис в Москве. Что это был за проект, осталось загадкой.