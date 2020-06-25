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Бывший министр культуры Красноярского края возглавила музей Минобороны РФ

Бывший министр культуры Красноярского края возглавила музей Минобороны РФ
Иллюстрация: facebook.com/mod.mil.rus

Покинув пост министра культуры Красноярского края, Елена Мироненко перебралась в Москву, где поступила в аспирантуру. А теперь возглавила новый, но уже успевший нашуметь, музейный комплекс.

#НОВОСТИ
Недавно открывшимся в Москве музейным комплексом Министерства обороны РФ «Дорога Памяти» будет руководить экс-министр культуры Красноярского края Елена Мироненко. Соответствующая запись об изменении профессионального статуса появилась на ее странице в Facebook.
Судя по этой информации, Мироненко назначили на эту должность еще 11 июня 2020 года. На днях она объявила, что набирает команду для работы в музейном комплексе Минобороны.
Это работа мечты», — сказала Мироненко DK.RU о своем назначении.
До него Елена Мироненко с 2015 по 2018 год руководила министерством культуры Красноярского края. Покинув его, она поступила в аспирантуру Российского государственного гуманитарного университета, где собиралась исследовать «культурологическую основу одиночества». Позже, в июле 2019 года, она опубликовала в соцсетях объявление о поиске персонала в некий проектный офис в Москве. Что это был за проект, осталось загадкой.
 
Музейный комплекс «Дорога Памяти» официально открылся 22 июня 2020 года. В его состав входит собственно музей и храм вооруженных сил, в котором собирались разместить фреску с изображением Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина. Позже их изображения убрали с нее.
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