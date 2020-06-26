В поезда Красноярской железной дороги возвращаются вагоны-рестораны

Как рассказали в пресс-службе Красноярской железной дороги, вагоны-рестораны начнут возвращать в строй уже в ближайшие дни.

Так, с 29 июня его включат в состав поездов № 124 Красноярск — Абакан и № 129 Красноярск — Анапа, с 30 июня — в состав поезда № 67/68 Абакан — Москва, а с 1 июля — в состав поездов № 127/128 Красноярск — Адлер и № 77/78 Абакан — Москва.

Обслуживать пассажиров в вагонах-ресторанах будут с соблюдением всех рекомендованных мер безопасности, в том числе дважды в день их будут обрабатывать антисептиками.

Желающие смогут заказать доставку блюд из меню вагона-ресторана к своему месту в поезде, обратившись к проводнику», — говорят в КрасЖД.

Напомним, что вагоны-рестораны были временно закрыты для посещения с введением режима самоизоляции. В поездах, где они продолжали курсировать, пассажиры могли только заказать еду с доставкой в вагон.