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В поезда Красноярской железной дороги возвращаются вагоны-рестораны

В поезда Красноярской железной дороги возвращаются вагоны-рестораны
Иллюстрация: pass.rzd.ru

В поездах дальнего следования Красноярской магистрали снова заработают вагоны-рестораны. В перечень их услуг даже добавят доставку до места пассажира.

#НОВОСТИ
Как рассказали в пресс-службе Красноярской железной дороги, вагоны-рестораны начнут возвращать в строй уже в ближайшие дни.
 
Так, с 29 июня его включат в состав поездов № 124 Красноярск — Абакан и № 129 Красноярск — Анапа, с 30 июня — в состав поезда № 67/68 Абакан — Москва, а с 1 июля — в состав поездов № 127/128 Красноярск — Адлер и № 77/78 Абакан — Москва.
 
Обслуживать пассажиров в вагонах-ресторанах будут с соблюдением всех рекомендованных мер безопасности, в том числе дважды в день их будут обрабатывать антисептиками. 
Желающие смогут заказать доставку блюд из меню вагона-ресторана к своему месту в поезде, обратившись к проводнику», — говорят в КрасЖД.
Напомним, что вагоны-рестораны были временно закрыты для посещения с введением режима самоизоляции. В поездах, где они продолжали курсировать, пассажиры могли только заказать еду с доставкой в вагон.
 
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