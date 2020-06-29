Рейс Москва-Кызыл возобновили: эпидемия в столице пошла на спад

Вылет из Кызыла по понедельникам и пятницам в 08:55, прибытие в Москву в 09:55 (время местное). По средам рейс из Тувы будет отправляться в 10:50, прибытие в столицу в 11:50. Рейсы из Москвы по средам, четвергам и воскресеньям в 00:40, 22:45 и 22:45 соответственно.

Принимая решение о возобновлении полетов, авиакомпания руководствовалась данными об эпидобстановке в Москве.

Исходя из официальных данных, эпидемическая ситуация в столичном регионе стабилизировалась, Москва переходит уже к третьему этапу снятия ограничений. Тем не менее, в нашей авиакомпании мы со всей серьёзностью относимся к рекомендациям Роспотребнадзора и Росавиации и выполняем их в полном объёме. Каждый самолёт проходит специальную обработку, всех пассажиров обеспечиваем масками и перчатками, измеряем температуру на входе в самолёт», говорится в сообщении «ИрАэро».

Отметим, что в Туве сохраняется высокий уровень заболеваемости. С 23 июня в Кызыле остановлена работа общественного транспорта. По состоянию на 27 июня (более поздних данных на сайте правительства республики на момент публикации нет) в Туве за весь период выявлено 4235 случаев инфицирования, 14 человек умерли, каждый день выявляется более ста новых случаев.

Напомним, что с 8 по 21 июня в Туве был введен карантин, ограничения ввел глава республики Шолбан Кара-оол, сам переболевший коронавирусом.