Предпринимателей из районов Красноярского края поддержат бюджетными деньгами

На цели развития малого и среднего бизнеса в районах края в 2020 году направят 180 млн рублей. Получатели этих денег уже определены, сообщает правительство Красноярского края. Заявки на субсидии подало 51 муниципальное образование, 29 из них одобрены. По предварительной оценке, планируется поддержать инвестпроекты ста субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Конкурс на распределение этих денег проводят по двум направлениям — среди муниципальных образований с устойчивым экономическим развитием (к таковым относятся 36 территорий) и среди муниципальных образований, требующих особого подхода для выявления и формирования бизнес-инициатив (это 25 городов и районов края).

В первом из них в этом году участвовали 29 муниципальных образований, 14 из которых по итогу получат допфинансирование. Оно пойдет на 56 субъектов МСП. Общий объем распределяемых средств составит 100 млн рублей.

На участие во второй части конкурса заявилось 22 муниципальных образования. Экспертная комиссия отобрала 15 заявок, объединяющих 87 проектов 45-ти предпринимателей. На это направление из бюджет выделили 80 млн рублей, что на 60% больше, чем в прошлом году.

В целом по конкурсы предпочтения отдавались проектам в отраслях сельского хозяйства, производства пищевых продуктов, обработки древесины и переработки отходов лесопиления, а также в строительстве.

Данная госпрограмма интересна для предпринимателей тем, что не имеет отраслевой специфики, направлена на развитие любой инициативы малого и среднего бизнеса. Программа стабильно эффективна по ключевым показателям — создании новых рабочих мест и повышении деловой активности в территориях, отдаленных от развитых рынков сбыта», — говорит министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев.