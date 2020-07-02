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В Красноярском крае по поправкам в Конституцию проголосовало чуть больше половины жителей

В Красноярском крае по поправкам в Конституцию проголосовало чуть больше половины жителей
Иллюстрация: 123ru.net

В последний день голосования по поправкам в Конституцию на избирательные участки пришло совсем немного красноярцев. Основная масса проголосовавших сделала это заранее.

#НОВОСТИ
На 18:00 1 июля 2020 в Красноярском крае по поправкам в Конституцию РФ проголосовало 56% населения или 1,17 млн человек, сообщил председатель региональной Избирательной комиссии Алексей Подушкин.
 
Подсчет результатов начнется после закрытия избирательных участков в 20:00.
 
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. К 1 июля в нем приняло участие 46,5% избирателей Красноярского края.
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