Большинство красноярцев проголосовало за поправки в Конституцию
Крайизбирком опубликовал предварительные результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ. Большинство проголосовавших жителей региона поддержало нововведения.
В Красноярском крае внесение поправок в Основной закон России поддержало 775 733 человека — этот 70,42% проголосовавших, сообщает правительство региона со ссылкой на местный избирком.
К моменту опубликования этих данных обработано 93,5% избирательных бюллетеней. Явка, по словам председателя Крайизбиркома Алексея Подушкина, составляет чуть меньше 60%. Окончательные итоги референдума подведут сегодня в течение дня.
Напомним, что на 18:00 последнего дня голосования явка в Красноярском крае составила 56%. Всего в регионе, по данным на 1 января 2020 года, зарегистрировано 2 066 676 избирателей, из них 739 443 — в краевом центре.