Большинство красноярцев проголосовало за поправки в Конституцию

В Красноярском крае внесение поправок в Основной закон России поддержало 775 733 человека — этот 70,42% проголосовавших, сообщает правительство региона со ссылкой на местный избирком.

К моменту опубликования этих данных обработано 93,5% избирательных бюллетеней. Явка, по словам председателя Крайизбиркома Алексея Подушкина, составляет чуть меньше 60%. Окончательные итоги референдума подведут сегодня в течение дня.