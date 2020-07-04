Создатели бара-руины «Вписка» продолжают развитие «Доширачной» — теперь на Взлетке

В меню только лапша быстрого приготовления, наборы и цены, как в первой «Доширачной», открывшейся в центре Красноярска: «Бомж-пакет» и «Бичёвки-2». В базовый набор входят лапша, фирменный бульон и овощи. За дополнительную плату можно добавить папоротник, капусту-кимчи, маринованное яйцо, сосиски.

Точка «на колесах» — стационарная, но есть услуга «необычный кейтеринг».

Автомобиль у нас уже был, его приобрели для другого, тусовочного, проекта. Поскольку сейчас публичные мероприятия не проводятся, его немного переоборудовали под торговлю. Пока об успехе говорить трудно, на новом месте «Доширачная» работает несколько дней, люди ходят, обращают внимание, что-то покупают», — рассказала DK.ru руководитель проекта Елена Скрымина.

Напомним, первая «Доширачная» открылась в конце мая на Карла Маркса, как «самоизоляционный» проект руины-бара «Вписка», расположенного в центре города. Команда проекта намерена не только продержаться на лапше быстрого приготовления в трудное время, но и заработать.