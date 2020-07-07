Движение на Взлетке ограничат с 8 июля почти на месяц

На этом участке будет вести работы «КрасКом»: компания замнит 200 погонных метров трубопровода.

Напомним, перекрытие было заплантировано на период с 18 до 30 июня, однако во время разработки первого котлована для буровой установки горизонтально-направленного бурения вскрылись находящиеся под напряжением электрические сети, которых не было на городской электронной схеме.

Для продолжения работ потребовалось обновить карту подземных коммуникаций. На электронную схему дополнительно нанесли 10 электрических кабелей, которые проходят поперёк линии бурения.

По новому варианту технического задания траншею под трубопровод в местах поперечного пересечения с кабельными линиями будут копать вручную. Установку горизонтально-направленного бурения используют только вдали от высоковольтных электрических сетей.

На период ремонта личным автомобилям будет разрешен двухсторонний проезд по ул. Аэровокзальной и по одной крайней правой полосе ул. Березина. Общественный транспорт в районе Междугородного автовокзала будет двигаться по утверждённым маршрутам. На ул. Взлётной, 18, частично перекроют крайнюю левую полосу.