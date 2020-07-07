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Еще один авиаперевозчик запустил рейсы из Красноярска в Сочи

Еще один авиаперевозчик запустил рейсы из Красноярска в Сочи
Иллюстрация: azurair.ru

После карантинного затишья авиакомпании начинают восстанавливать сообщение между Красноярском и «главным» черноморским курортом России. Теперь их на этом направлении уже пять.

#НОВОСТИ
Рядя летающих в Сочи из Красноярска пополнила компания AZUR air. На своем сайте она сообщила, что рейсы в этот город стартуют 16 июля.
Летать по маршруту Красноярск-Сочи (и обратно) будут три раза в неделю. Цена билетов на сайте авикомпании начинается от 8 200 рублей в одну сторону.
 
Такие же рейсы, но дважды в неделю, компания запускает 17 и 18 июля из Кемерово и Иркутска соответственно.
 
На все эти маршруты компания поставит воздушные суда Boeing 757-200, рассчитанные на 238 пассажиров.
 
Теперь из Красноярска в Сочи будет летать пять авиакомпаний. Помимо AZUR air, это «Победа», «Россия», Nord Star и Red Wings.
 
Напомним, что, по данным Ассоциации туроператоров России, в июле 2020 года отдохнуть на черноморском побережье оказалось в пять раз дешевле, чем в Хакасии или на Байкале.
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