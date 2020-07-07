Еще один авиаперевозчик запустил рейсы из Красноярска в Сочи

Рядя летающих в Сочи из Красноярска пополнила компания AZUR air. На своем сайте она сообщила, что рейсы в этот город стартуют 16 июля.

Летать по маршруту Красноярск-Сочи (и обратно) будут три раза в неделю. Цена билетов на сайте авикомпании начинается от 8 200 рублей в одну сторону.

Такие же рейсы, но дважды в неделю, компания запускает 17 и 18 июля из Кемерово и Иркутска соответственно.

На все эти маршруты компания поставит воздушные суда Boeing 757-200, рассчитанные на 238 пассажиров.

Теперь из Красноярска в Сочи будет летать пять авиакомпаний. Помимо AZUR air, это «Победа», «Россия», Nord Star и Red Wings.