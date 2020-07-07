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Красноярский железнодорожный вокзал признан одним из лучших в России

Красноярский железнодорожный вокзал признан одним из лучших в России
Иллюстрация: kraskompas

РЖД подвела итоги конкурса среди всех российских вокзалов. Главные критерии — чистота и экология. Вокзал Красноярска оказался среди лидеров.

#НОВОСТИ

В конкурсе прежде всего учитывалось соблюдение чистоты на вокзале и перронах станций. Также на вокзале соблюдаются все антивирусные требования Роспотребнадзора: дезинфекция помещений, нанесение разметки, размещены информационные указатели.

Второй критерий — пропаганда экологических ценностей. На вокзале Красноярска практикуется раздельный сбор мусора, который затем сдается в переработку. Также на вокзале можно утилизировать ртутные лампы и батарейки.

Кроме того, вокзал пропагандирует активный отдых и здоровый образ жизни. Совместно с нацпарком «Красноярские Столбы» была открыта выставка фотографий нацпарка.

 

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