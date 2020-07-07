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Столбы включили в летний гид National Geographic Traveler

Столбы включили в летний гид National Geographic Traveler
Иллюстрация: Kraskompas

Журнал National Geographic Traveler включил Национальный парк «Красноярские Столбы» в главный путеводитель лета.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Топ опубликован в свежем летнем выпуске, который называется «Путь к себе» и включает 15 направлений для поездок по России.

Обычно издание составляет рейтинг мировых направлений, но в этом году пандемия внесла коррективы в редакционную политику — составители остались в границах страны.

Вместе со Столбами в топ попали Кисловодск, Солонешенский район Алтайского края, заповедник в Башкирии, Байкал, Мурманск и старинная архитектура в Ингушетии.

Правда, автор заметки о Столбах, наряду с природными красотами, отмечает спартанские условия гостевых домиков.

Добавим, компания МТС недавно заявила о выпуске книги о Столбах и столбистах, призвав красноярцев поделиться фотографиями из заповедника.

 

Автор: Юлия Чанчикова
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