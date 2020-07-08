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Красноярский бизнес-омбудсмен и Агентство развития бизнеса договорились о сотрудничестве

Красноярский бизнес-омбудсмен и Агентство развития бизнеса договорились о сотрудничестве
Иллюстрация: pixabay.com

Сразу после своего назначения новый бизнес-омбудсмен Красноярского края заявил, что будет строить свою работу совместно с другими структурами, поддерживающими предпринимателей. И вот первая ласточка.

#НОВОСТИ
Агентство развития бизнеса Красноярского края, в лице его генерального директора Александра Граматунова, и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Сергей Заблоцкий подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в АРБ.
 
В рамках подготовки этого документа стороны договорились о совместной работе по защите прав и законных интересов предпринимателей, по вопросам совершенствования законодательства в части осуществления предпринимательской деятельности, о содействии предпринимателям в разрешении споров и конфликтов, устранении административных барьеров. 
 
Также АРБ и бизнес-омбудсмен собираются проводить совместные образовательные и консультационные мероприятия, семинары и конференции, а также сотрудничать в части организации и функционирования центров «Мой бизнес» на территории Красноярского края.
 
Напомним, что новый бизнес-омбудсмен в Красноярском крае появился в начале июня 2020 года. Его приемная сейчас работает на площадке левобережного центра «Мой бизнес» на Белинского,5.
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