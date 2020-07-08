Красноярский бизнес-омбудсмен и Агентство развития бизнеса договорились о сотрудничестве

Агентство развития бизнеса Красноярского края, в лице его генерального директора Александра Граматунова, и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Сергей Заблоцкий подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в АРБ.

В рамках подготовки этого документа стороны договорились о совместной работе по защите прав и законных интересов предпринимателей, по вопросам совершенствования законодательства в части осуществления предпринимательской деятельности, о содействии предпринимателям в разрешении споров и конфликтов, устранении административных барьеров.

Также АРБ и бизнес-омбудсмен собираются проводить совместные образовательные и консультационные мероприятия, семинары и конференции, а также сотрудничать в части организации и функционирования центров «Мой бизнес» на территории Красноярского края.