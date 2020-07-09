Карантинные ограничения на вечернюю торговлю алкоголем в Красноярском крае сняли

Запрет на продажу алкоголя с 18:00 до 10:00 в Красноярском крае ввели 2 апреля 2020 года. Поводом послужило обращение главы ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого, в котором он заявлял, что в период самоизоляции в регионе на 19% увеличилось число тяжких бытовых преступлений на алкогольной почве.

Вчера депутаты из комитета по промышленной политике, транспорту и связи Заксобрания вынесли на сессию законопроект отменяющий это решение.

По словам инициаторов отмены, этот запрет привел к росту самогоноварения в крае, увеличению доли контрафакта на рынке и повышению риска заражения коронавирусной инфекцией из-за стояния в больших очередях ближе к контрольному времени. Плюс к этому, они заявили это привело к потерям налоговых доходов бюджета по 100 млн рублей за каждый месяц действия этой нормы.

В итоге сегодня краевой парламент сразу в двух чтениях поддержал инициативу. Т.е. теперь запрет на продажу алкоголя снова вернется в прежние рамки — с 23 до 8 часов. Правда, с какого числа это произойдет, пока не ясно — документ еще не опубликован.

Напомним, что по оценкам экспертов розничного ретейла запрет на продажу алкоголя с 18:00 до 10:00 не привел к сколь-либо ощутимым потерям бизнеса.