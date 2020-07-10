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Красноярские водители стали меньше пить, быстрее ездить и уважать пешеходов

Красноярские водители стали меньше пить, быстрее ездить и уважать пешеходов
Автор фото: Andrew Khoroshavin. Иллюстрация: pixabay.com

Как сообщило ГУ МВД по Красноярскому краю, в 2020 году снизилось количество нарушений, допускаемых водителями, и дорожно-транспортных происшествий по сравнению с прошлым годом.

#НОВОСТИ

В полиции отмечают, что общее количество ДТП снизилось на 3,6 %, при этом происшествий, повлекших гибель людей, стало на 22% меньше, и на треть меньше ДТП с участием детей и подростков, повлекших гибель несовершеннолетних.

Водители стали внимательнее относиться к «безлошадным» гражданам: количество нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам, упало вдвое, да и пешеходы стали на 20% внимательнее. Также на 20% сократилось количество выездов на «встречку» и на четверть - количество нарушений, связанных с перевозкой детей.

Почти в половине ДТП (46,4% от общего количества) сопутствующим фактором являются неудовлетворительные дорожные условия: плохое состояние проезжей части и перебои в работе светофоров. В 676 таких ДТП погибло 52 человека и 822 получили травмы. Госавтоинспекция выдала 1866 предписаний и возбудила 87 дел об административных правонарушениях за неисполненные ранее предписания.

В то же время, говорят в ГИБДД, красноярские водители стали ездить быстрее: случаев превышения скорости фиксируется больше. Всего за совершение административных правонарушений оштрафовано 911 должностных и юридических лиц. Наложено штрафов на общую сумму более 51 млн рублей руб.

На 7,8% снизилось количество случаев управления автомобилем «по мухой». Полиция объясняет это ведением системной профилактической работы среди водителей и регулярными рейдами. Но возможно, сыграл свою роль и запрет на торговлю алкоголем после 18.00, введенный в апреле. Вчера депутаты Заксобрания отменили его, вернув прежнее время – 23.00. Одним из аргументов за отмену стало то, что многие торговые точки нашли способы обхода запрета. Любопытно, как это скажется на статистике ГИБДД.

 

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