Стройнадзор Красноярского края завершает сбор заявок на конкурс «Застройщик года»

Конкурс проводится среди компаний, которые возводят объекты в жилищном и гражданском строительстве. В этом году оценивать претендентов будут в трех номинациях:

«Лучшая организация строительного контроля на объекте»;

«Лучшая организация строительного производства и безопасности на объекте»;

«Комфортная для проживания и эксплуатации новостройка».

По правилам конкурса одна организация может заявить один объект в каждой номинации.

Заявки принимаются 10 июля 2020 года (включительно), более подробная информация и положение о конкурсе – на сайте Стройнадзора.

Напомним, на днях Единый ресурс застройщиков РФ опубликовал сразу два рейтинга строительных компаний страны, куда вошли и красноярцы.

Добавим, в настоящее время идет работа над рейтингом застройщиков «Делового квартала» в Красноярске. Топ лидеров будет опубликован в июльском номере, который выйдет 27.07.2020.