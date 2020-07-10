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Стройнадзор Красноярского края завершает сбор заявок на конкурс «Застройщик года»

Стройнадзор Красноярского края завершает сбор заявок на конкурс «Застройщик года»
Автор фото: photochur. Иллюстрация: pixabay.com

Конкурс приурочен к празднованию Дня строителя, в этом году он будет отмечаться 9 августа. Сегодня, 10 июля, последний срок подачи заявки для застройщиков и подрядных организаций.

#НОВОСТИ

Конкурс проводится среди компаний, которые возводят объекты в жилищном и гражданском строительстве. В этом году оценивать претендентов будут в трех номинациях:
«Лучшая организация строительного контроля на объекте»;
«Лучшая организация строительного производства и безопасности на объекте»;
«Комфортная для проживания и эксплуатации новостройка».

По правилам конкурса одна организация может заявить один объект в каждой номинации.

Заявки принимаются 10 июля 2020 года (включительно), более подробная информация и положение о конкурсе – на сайте Стройнадзора.

Напомним, на днях Единый ресурс застройщиков РФ опубликовал сразу два рейтинга строительных компаний страны, куда вошли и красноярцы.

Добавим, в настоящее время идет работа над рейтингом застройщиков «Делового квартала» в Красноярске. Топ лидеров будет опубликован в июльском номере, который выйдет 27.07.2020.

 

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