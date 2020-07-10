Фильмы красноярских документалистов покажут в енисейских круизах

В программу вошли кинохроники из фильмофонда «Енисей кино», на которых запечатлена 100-летняя история развития Красноярского края, а также фильмы, снятые командой «Енисей кино» и киноленты, созданные в рамках грантовой программы Министерства культуры Красноярского края «Документальное кино Красноярья».

Напомним, навигацию на Енисее судно начнет с «круиза» Красноярск — Енисейск — Галанино — Красноярск. Изначально «Максим Горький» должен был отправиться в свой первый рейс 6 июня 2020 года. Это должен был быть круиз из Красноярска в Дудинку с большой экскурсионной программой, билеты на который начинались от полумиллиона рублей. Однако, как говорят в информационном центре, из-за продления ограничительных мер до 12 июля решили перенести старт круиза, а также сформировать новый тур, участие в котором будет существенно дешевле — от 25 тысяч рублей.