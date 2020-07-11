AZUR air начнет летать из Красноярска в Анапу в середине июля

По информации АТОР, туроператор ANEX Tour расширяет географию своих пакетных туров на еще четыре города. Поэтому его стратегический партнер — авиакомпания AZUR air — во второй половине июля начнет летать в Анапу из этих населенных пунктов. В числе прочих, в этом списке представлен и Красноярск.

Первый борт в направлении Анапы из Красноярска вылетит 18 июля и дальше трижды в неделю по понедельникам, средам и субботам. Прибывать к Черному морю рейсы из Красноярска будут утром. Работать на них будут воздушные суда Boeing 757-200, рассчитанные на перевозку 238 пассажиров в экономическом классе.

Это второй черноморский город, куда AZUR air будет летать из Красноярска. Первым стал Сочи. Рейсы туда стартуют 16 июля.

Теперь из Красноярска в Анапу будет летать пять авиакомпаний, а общее число рейсов в этот южный город, по данным расписания красноярского аэропорта, увеличится до 18 в неделю. Самым загруженным днем будет вторник — сразу шесть рейсов.