AZUR air начнет летать из Красноярска в Анапу в середине июля
Перечень авиакомпаний, которые летают из Красноярска в Анапу, пополнится. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России со ссылкой на ANEX Tour.
По информации АТОР, туроператор ANEX Tour расширяет географию своих пакетных туров на еще четыре города. Поэтому его стратегический партнер — авиакомпания AZUR air — во второй половине июля начнет летать в Анапу из этих населенных пунктов. В числе прочих, в этом списке представлен и Красноярск.
Первый борт в направлении Анапы из Красноярска вылетит 18 июля и дальше трижды в неделю по понедельникам, средам и субботам. Прибывать к Черному морю рейсы из Красноярска будут утром. Работать на них будут воздушные суда Boeing 757-200, рассчитанные на перевозку 238 пассажиров в экономическом классе.
Это второй черноморский город, куда AZUR air будет летать из Красноярска. Первым стал Сочи. Рейсы туда стартуют 16 июля.
Теперь из Красноярска в Анапу будет летать пять авиакомпаний, а общее число рейсов в этот южный город, по данным расписания красноярского аэропорта, увеличится до 18 в неделю. Самым загруженным днем будет вторник — сразу шесть рейсов.