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AZUR air начнет летать из Красноярска в Анапу в середине июля

AZUR air начнет летать из Красноярска в Анапу в середине июля
Иллюстрация: azurair.ru

Перечень авиакомпаний, которые летают из Красноярска в Анапу, пополнится. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России со ссылкой на ANEX Tour.

#НОВОСТИ
По информации АТОР, туроператор ANEX Tour расширяет географию своих пакетных туров на еще четыре города. Поэтому его стратегический партнер — авиакомпания AZUR air — во второй половине июля начнет летать в Анапу из этих населенных пунктов. В числе прочих, в этом списке представлен и Красноярск.
 
Первый борт в направлении Анапы из Красноярска вылетит 18 июля и дальше трижды в неделю по понедельникам, средам и субботам. Прибывать к Черному морю рейсы из Красноярска будут утром. Работать на них будут воздушные суда Boeing 757-200, рассчитанные на перевозку 238 пассажиров в экономическом классе.
 
Это второй черноморский город, куда AZUR air будет летать из Красноярска. Первым стал Сочи. Рейсы туда стартуют 16 июля.
 
Теперь из Красноярска в Анапу будет летать пять авиакомпаний, а общее число рейсов в этот южный город, по данным расписания красноярского аэропорта, увеличится до 18 в неделю. Самым загруженным днем будет вторник — сразу шесть рейсов.
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