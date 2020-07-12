Имущество «Сибирской губернии» снова выставили на торги

В 2017 году на продажу был выставлен весь имущественный комплекс «Сибирской губернии» одним лотом. В него входили птицефабрика «Ясногорская» в Кемеровской области, земельный участок (площадь 13,9 тыс. кв. м) и двухэтажное здание торгового центра «Алпи» (общая площадь около 8 тыс. кв. м) в Омске, недвижимость компании в Красноярске и Томске, имущество Камарчагского комбикормового завода, земельные участки в поселке Арлюк Кемеровской области и в Сухобузимском районе Красноярского края, объекты инженерной инфраструктуры в Березовке Красноярского края, а также доли «Сибирской губернии» в уставных капиталах «Агрокомплекса», Камарчагского комбикормового завода и ООО «ПО „Сибирская губерния“». Начальная стоимость лота была определена в 1,6 млрд рублей, при этом доли в уставных капиталах имели нулевую рыночную стоимость.

Сейчас, сообщает «Коммерсантъ», на торги выставлена птицефабрика «Ясногорская» и имущественный комплекс компании в Кемеровской области. Начальная стоимость лота — 918,4 млн руб. В 2017 году имущественный комплекс «Ясногорской» в составе лота был оценен в 949,1 млн руб.

Часть имущества «Сибирской губернии», находящаяся в Красноярском крае, была продана, однако Федеральная налоговая служба пыталась оспорить часть сделок.