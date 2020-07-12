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В Хакасии разрешили работать турбазам и паркам аттракционов

В Хакасии разрешили работать турбазам и паркам аттракционов
Автор фото: skeeze. Иллюстрация: pixabay.com

С 13 июля начнут работать абаканский зоопарк, музеи, туристические объекты, а также разрешены экскурсии на открытом воздухе. При этом режим повышенной готовности в республике продлен до 9 августа.

#НОВОСТИ

Как сообщает ТАСС, оперативный штаб при правительстве Хакасии принял решение о частичном снятии ограничений с 13 июля. Детские оздоровительные лагеря пока не работают, также до 26 июля сохраняется требование обязательной самоизоляции лиц старше 65 лет. Ранее в республике разрешили работу летних кафе и веранд ресторанов, а также фитнес-клубов при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Карантин для прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга был снят 15 июня, а с 30 июня снята обязательная изоляция для приезжих из Красноярского края и Тувы. Но в целом режим повышенной готовности продлен до 9 августа.

Отметим, в Красноярском крае режим повышенной готовности также продлен до 9 августа, однако послабления сделаны только для заведений общественного питания: с 10 июля рестораны и кафе имеют право открыть летнюю веранду – при соблюдении требований Роспотребнадзора. Также с 20 июня открылся парк флоры и фауны «Роев ручей», но находящийся на его территории парк развлечений «Остров сокровищ» пока закрыт, не работают и другие аттракционы, расположенные в парках Красноярска. Музеи и фитнес-центры также закрыты.

 

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