Телеведущую Анастасию Поползину похоронили в Дивногорске

Как сообщает ТВК, церемония прощания состоялась 11 июля в Дивногорске, на гражданскую панихиду приехали около ста человек – родственники, знакомые, друзья. Прах телеведущей захоронили рядом с могилой брата на городском кладбище Дивногорска.

С первых дней после постановки диагноза Анастасия Поползина рассказывала о том, как борется с болезнью, в соцсетях. Ее многие поддерживали — и добрыми словами, и деньгами на дорогостоящее лечение – сначала в Израиле, затем в Москве.

О кончине телеведущей сообщила ее подруга Оксана Хикматулина.

Фото: ТВК, tvk6.ru