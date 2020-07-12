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Телеведущую Анастасию Поползину похоронили в Дивногорске

Телеведущую Анастасию Поползину похоронили в Дивногорске
Иллюстрация: limon.kg

Анастасия скончалась 4 июля в Москве, в Ильинской больнице от онкологического заболевания. Болезнь диагностировали в январе 2020 года. У Поползиной осталось трое детей.

#НОВОСТИ

Как сообщает ТВК, церемония прощания состоялась 11 июля в Дивногорске, на гражданскую панихиду приехали около ста человек – родственники, знакомые, друзья. Прах телеведущей захоронили рядом с могилой брата на городском кладбище Дивногорска.

С первых дней после постановки диагноза Анастасия Поползина рассказывала о том, как борется с болезнью, в соцсетях. Ее многие поддерживали — и добрыми словами, и деньгами на дорогостоящее лечение – сначала в Израиле, затем в Москве.

О кончине телеведущей сообщила ее подруга Оксана Хикматулина.

 

Телеведущую Анастасию Поползину похоронили в Дивногорске 1

Фото: ТВК, tvk6.ru

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