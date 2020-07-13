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Часть коек для больных COVID-19 в красноярских больницах перепрофилируют обратно

Часть коек для больных COVID-19 в красноярских больницах перепрофилируют обратно
Иллюстрация: medgorod.ru

Глава Минздрава Красноярского края Борис Немик заявил, что в регионе нет дефицита койко-мест для больных коронавирусом. Часть коечного фонда скоро и вовсе выведут из карантинного резерва.

#НОВОСТИ
Министерство здравоохранения края начало сокращать число коек, выделенных для лечения больных COVID-19. Об этом глава ведомства Борис Немик рассказал в эфире программы «Вести Красноярск».
Мы сейчас подготовили дорожную карту обратного перепрофилирования коечного фонда, который дополнительно разворачивался под коронавирус», — сказал Немик.
Сейчас процесс уже запущен в детских стационарах, а также рассматривается вопрос о перепрофилировании кардиоцентра.
 
О каких именно стационарах и каком количестве коек идет речь, пока не ясно — в Минздраве пообещали предоставить информацию позднее. Также остаются неизвестны сроки окончания перепрофилирования коек в детских больницах и старта этого процесса в кардиоцентре.
 
Напомним, что в больницах Красноярского края для нужд лечения больных COVID-19 было зарезервировано свыше 4 тысяч коек. На начало июня, по информации краевого Минздрава, почти 70% из них были свободны, но в Красноярске таковой оставалась лишь десятая часть. На 12 июля под наблюдением врачей в Красноярском крае находилось 2 025 человек.
 
Обновлено в 16:58: В Минздраве Красноярского края пояснили, что на конец прошлой недели свободный коечный фонд составлял около 30%. Это и позволило начать процесс обратного перепрофилирования. Первым в этом деле стал стационар красноярской детской больницы № 8, в котором сегодня уже не осталось больных коронавирусом. 
В целом дорожная карта предполагает, что при снижении темпа тяжелых случаев мы сократим коечный фонд на 50% — до 2 тысяч коек по краю будет оставлено на постоянный режим работы до конца года», — пояснил Борис Немик.
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