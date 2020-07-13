Часть коек для больных COVID-19 в красноярских больницах перепрофилируют обратно

Министерство здравоохранения края начало сокращать число коек, выделенных для лечения больных COVID-19. Об этом глава ведомства Борис Немик рассказал в эфире программы «Вести Красноярск».

Мы сейчас подготовили дорожную карту обратного перепрофилирования коечного фонда, который дополнительно разворачивался под коронавирус», — сказал Немик.

Сейчас процесс уже запущен в детских стационарах, а также рассматривается вопрос о перепрофилировании кардиоцентра.

О каких именно стационарах и каком количестве коек идет речь, пока не ясно — в Минздраве пообещали предоставить информацию позднее. Также остаются неизвестны сроки окончания перепрофилирования коек в детских больницах и старта этого процесса в кардиоцентре.

Напомним, что в больницах Красноярского края для нужд лечения больных COVID-19 было зарезервировано свыше 4 тысяч коек. На начало июня, по информации краевого Минздрава, почти 70% из них были свободны, но в Красноярске таковой оставалась лишь десятая часть. На 12 июля под наблюдением врачей в Красноярском крае находилось 2 025 человек.

Обновлено в 16:58: В Минздраве Красноярского края пояснили, что на конец прошлой недели свободный коечный фонд составлял около 30%. Это и позволило начать процесс обратного перепрофилирования. Первым в этом деле стал стационар красноярской детской больницы № 8, в котором сегодня уже не осталось больных коронавирусом.