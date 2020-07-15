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Квадратный метр в новостройках Красноярска подорожал почти на 10%

Квадратный метр в новостройках Красноярска подорожал почти на 10%
Иллюстрация: pixabay.com

Цена квадратного метра в квартирах Красноярска, продаваемых по договорам долевого участия, снова перевалила за 60 тысяч рублей. При этом вырос спрос на жилье большей площади.

#НОВОСТИ
Средняя цена квадратного метра в домах, строящихся в Красноярске по долевой схеме, в июне 2020 года составила 62 тысячи рублей. Это на 9,7% выше, чем начале года (56,5 тысячи рублей) Такие данные опубликованы на сайте Единой информационной системы жилищного строительства Минстроя РФ.
 
Цена «квадрата» росла на протяжении всего этого периода, но сильнее всего она увеличилась в мае — с 60,2 тысячи рублей до 61,9 тысячи.
Примечательно, что при таком росте, средняя площадь приобретаемого жилья, пусть не существенно, но выросла — с 44,9 кв.м. по итогу 2019 года до 48,3 кв.м. в июне 2020-го. А вот количество ДДУ, заключенных в первые шесть месяцев этого года, оказалось меньше аналогичного показателя за 2019-й почти в 2,5 раза — 2 117 против 5 183 соответственно.
 
Самыми дорогими застройщиками по итогу июня в Красноярске оказались «Партнер-Строй», «Арбан» и «Сибагропромстрой» — 80, 76 и 73 тысячи рублей за квадратный метр соответственно. Самые же дешевые квадратные метры в этом месяце строили компании «Сибирское инвестиционное агентство», КРСКА и ПСП — 51,2, 51 и 37 тысяч рублей соответственно.
 
Напомним, что в июне 2020 года количество заключенных договоров долевого участия по отношению к предыдущему месяцу выросло на 14%. В Минстрое Красноярского края это объясняли с отложенным спросом, который сформировался во время пандемии.
 
Добавим, что по закону с 2019 года застройщики были обязаны отчислять в Фонд защиты прав участников долевого строительства 1,2% стоимости каждого заключенного ДДУ. В прошлом году через эту системы прошло около 95% всех сделок по стране. По состоянию на 25 июня 2020 года ей охвачено 58% строящегося в России жилья.
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