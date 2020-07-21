Основой экспорта древесины из Красноярского края стали пиломатериалы

В первом полугодии 2020 года через систему регионального управления Россельхознадзора прошло более 4,6 млн кубометров экспортной древесины, рассказали в ведомстве. 85% этого объема (3,5 млн кубов) пришлось на пиломатериалы.

Переработанная древесина экспортировалась в 42 страны мира. Основным импортером является Китайская Народная Республика (514,0 тыс. кубометров деловой древесины и более 3,16 млн. м³ кубометров пиломатериалов) — это 90 % от всего объема лесопродукции, вывезенной на экспорт.

В страны Евразийского экономического союза (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Киргизия) вывезено более 156,6 тыс. кубометров лесопродукции (10,2 тыс. кубометров круглого леса и 143,4 тыс. кубометров пиломатериалов).

В страны Европейского союза (Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Чехия) вывезено 16,1 тыс. кубометров пиломатериалов.

При внутрироссийских перевозках проконтролировано 678,6 тыс. кубометров круглой древесины и пиломатериалов.