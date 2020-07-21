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Основой экспорта древесины из Красноярского края стали пиломатериалы

Основой экспорта древесины из Красноярского края стали пиломатериалы
Иллюстрация: pixabay.com

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю рассказал о структуре экспорта древесины из региона. Доля «кругляка» в нем оказалась довольно низкой.

#НОВОСТИ
В первом полугодии 2020 года через систему регионального управления Россельхознадзора прошло более 4,6 млн кубометров экспортной древесины, рассказали в ведомстве. 85% этого объема (3,5 млн кубов) пришлось на пиломатериалы.
 
Переработанная древесина экспортировалась в 42 страны мира. Основным импортером является Китайская Народная Республика (514,0 тыс. кубометров деловой древесины и более 3,16 млн. м³ кубометров пиломатериалов) — это 90 % от всего объема лесопродукции, вывезенной на экспорт.
 
В страны Евразийского экономического союза (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Киргизия) вывезено более 156,6 тыс. кубометров лесопродукции (10,2 тыс. кубометров круглого леса и 143,4 тыс. кубометров пиломатериалов).
 
В страны Европейского союза (Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Чехия) вывезено 16,1 тыс. кубометров пиломатериалов.
 
При внутрироссийских перевозках проконтролировано 678,6 тыс. кубометров круглой древесины и пиломатериалов. 
 
Добавим, что, по данным Красноярскстата, за первые шесть месяцев 2020 года в Красноярском крае было добыто почти 6,65 млн кубометров древесины. Это чуть больше 90% от того, что было произведено в январе-июне 2019-го. Пиломатериалов в этом объеме примерно 2,1 млн кубометров или 85% от уровня первого полугодия прошлого года. В целом же за отчетный период объемы промпроизводства в крае снизились на 8,7%.
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