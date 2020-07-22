Красноярский кардиоцентр больше не принимает пациентов с COVID-19

Приказ об обратном перепрофилировании Красноярского краевого кардиоцентра подписал министр здравоохранения региона Борис Немик, сообщает местный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

По его информации, сейчас в этом лечебном учреждении находится 24 пациента с подозрением и подтвержденным диагнозом Covid-19. В реанимации 11 пациентов, семь из них на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В течении недели пациентов выпишут домой или переведут на долечивание в другие стационары. В понедельник [27 июля] начнется тотальная дезинфекция, после которой начнем принимать наших профильных пациентов — с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — говорит главный врач кардиоцентра Валерий Сакович.

Напомним, что кардиоцентр был перепрофилирован в ковидный госпиталь 20 мая 2020 года. За два месяца через него прошло 396 пациентов.