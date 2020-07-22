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Красноярский кардиоцентр больше не принимает пациентов с COVID-19

Красноярский кардиоцентр больше не принимает пациентов с COVID-19
Иллюстрация: medgorod.ru

Будучи перепрофилированнным в ковидный госпиталь одним из последних, кардиоцентр одним из первых покидает список таких учреждение здравоохранения в крае. Осталось долечить лишь несколько пациентов.

#НОВОСТИ
Приказ об обратном перепрофилировании Красноярского краевого кардиоцентра подписал министр здравоохранения региона Борис Немик, сообщает местный оперштаб по ситуации с коронавирусом.
 
По его информации, сейчас в этом лечебном учреждении находится 24 пациента с подозрением и подтвержденным диагнозом Covid-19. В реанимации 11 пациентов, семь из них на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
В течении недели пациентов выпишут домой или переведут на долечивание в другие стационары. В понедельник [27 июля] начнется тотальная дезинфекция, после которой начнем принимать наших профильных пациентов — с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — говорит главный врач кардиоцентра Валерий Сакович.
Напомним, что кардиоцентр был перепрофилирован в ковидный госпиталь 20 мая 2020 года. За два месяца через него прошло 396 пациентов.
Возвращать в прежний режим работы ковидные учреждения здравоохранения в Красноярском крае начали в начале прошлой недели. Борис Немик тогда рассказывал, что первым будет стационар красноярской детской больницы № 8.
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