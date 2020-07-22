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В Бурятии наполовину открыли бани и сауны

В Бурятии наполовину открыли бани и сауны
Автор фото: Ulrike Leone . Иллюстрация: pixabay.com

Власти республики разрешили работу саун и бань, их деятельность была приостановлена в середине марта из-за распространения коронавируса. Однако введены ограничения по количеству посетителей.

#НОВОСТИ

Как сообщается на сайте правительства Республики Бурятия, «работа этой сферы услуг разрешена при строгом соблюдении рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции».

Владельцам бань и саун необходимо подать заявку на портале «Работающая Бурятия», а также ограничить количество посетителей - не более 50% от единовременной пропускной способности объекта.

СПА-салоны, массажные салоны и солярии будут закрыты до 31 июля.

Напомним, что режим ограничений в Красноярском крае продлили до 9 августа 2020 года. Однако разрешили открыть летние террасы ресторанам, а еще раньше в строй вернулись некоторые предприятия сферы услуг, в частности, парикмахерские и салоны красоты.

 

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