В Бурятии наполовину открыли бани и сауны

Как сообщается на сайте правительства Республики Бурятия, «работа этой сферы услуг разрешена при строгом соблюдении рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции».

Владельцам бань и саун необходимо подать заявку на портале «Работающая Бурятия», а также ограничить количество посетителей - не более 50% от единовременной пропускной способности объекта.

СПА-салоны, массажные салоны и солярии будут закрыты до 31 июля.

Напомним, что режим ограничений в Красноярском крае продлили до 9 августа 2020 года. Однако разрешили открыть летние террасы ресторанам, а еще раньше в строй вернулись некоторые предприятия сферы услуг, в частности, парикмахерские и салоны красоты.