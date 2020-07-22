Ученые СФУ создали концентрирующий ценные металлы биосорбент

Группа российских ученых, в состав которой вошли специалисты Сибирского федерального университета (СФУ, Красноярск), изобрела биосорбент из рисовой шелухи, позволяющий определять и выделять редкоземельные металлы в угольной золе и вулканических отложениях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

К редкоземельным металлам относятся 17 химических элементов со схожими свойствами, среди которых — скандий, церий, тулий, гадолиний и др. Они используются при создании электроники, лазеров, супермагнитов, сверхпроводников, а также востребованы в металлургии и медицине. Трудность их добычи в промышленных масштабах заключается в том, что в природе они встречаются в рассеянном виде и в форме оксидов. Авторы работы создали модифицированный сорбент, способный концентрировать ценные металлы и отделять их от сопутствующих компонентов перед оценкой их концентрации в золе или вулканических отложениях.

Ученые предлагают определять редкоземельные металлы в «незрелых углях» лигнитах, превращенных в золу, или в вулканических отложениях при помощи инновационных сорбентов, в том числе изготовленных на основе биокремнезема (диоксид кремния — минеральный порошок из тонко измельченных частиц) из рисовой шелухи. «Рисовый» материал не уступает по свойствам обычному оксиду кремния, а его производство решает проблему избытков отходов пищевой промышленности азиатских держав. Методика уже прошла апробацию при анализе лигнитовых месторождений Красноярского края и вулканических отложений Сахалинской области», — сообщили в вузе.

Сорбент можно применять в лабораториях на любом производстве, оснащенном приборами для масс-спектрометрического или атомно-эмиссионного анализа.

Результаты исследования опубликованы в журналах Analytical Methods и Separation Science and Technology.