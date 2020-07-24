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Программу туризма с кэшбэком распространили на все регионы

Программу туризма с кэшбэком распространили на все регионы
Иллюстрация: pixabay.com

Ростуризм расширил список территорий России, за посещение которых туристам будут возвращать часть расходов. Раньше в нее входило только 44 региона России.

#НОВОСТИ
О расширении действия программы субсидирования туров по России на все регионы страны, сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.
Изначально предполагалось, что мы ограничим участие регионов объемом номерного фонда, который есть в тех или иных субъектах. Но в конечном итоге решили не ограничивать предложение для наших граждан для того, чтобы у россиян было как можно больше выбора для путешествий. С другой стороны, мы решили учесть и огромное желание всех регионов нашей страны принять участие в этом масштабном проекте», — заявил глава ведомства.
В итоге Ростуризм рассчитывает предложить до 2 млн разных путешествий по России — от Калининграда до Дальнего Востока. К тому же теперь кэшбек будут выплачивать не только за покупку турпакета, но и за приобретение отдельного размещения.
 
Проект стартует в августе с возможностью отправиться в поездку с момента приобретения тура. Для регионов, которые в августе и сентябре уже пользуются повышенным спросом, «акционные» поездки с кэшбеком будут доступны с 1 октября. Точную дату объявят за неделю до непосредственного начала проекта.
 
Напомним, что на эту программу правительством РФ выделено 15 млрд рублей. При стоимости тура от 25 тыс. рублей кешбэк составит 5 тыс. рублей. Туристы, потратившие на путёвку от 50 тыс. рублей, получат назад 10 тыс. рублей. Возврат 15 тыс. рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тыс. рублей и больше.
 
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