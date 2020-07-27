Красноярцы выбрали общественное пространство для благоустройства в следующем году

Напомним, Красноярск​ участвует в конкурсе «Лучшие проекты создания комфортной городской среды». Как сообщал ранее DK.RU , для территории, набравшей наибольшее количество голосов, будет разработана концепция благоустройства. Эту концепцию направят на конкурс. В случае победы благоустройство территории будет вестись за счет федеральных средств.

Голосование проходило на сайте мэрии с 15 по 25 июля. Красноярцы могли выбрать одно из семи общественных пространств, которое по их мнению нужно благоустроить.

Как сообщается на сайте мэрии, больше всего голосов (40%) было отдано за сквер Юдинский, который расположится вдоль русла реки Кача в Центральном районе Красноярска. Остальные представленные в опросе территории значительно уступили лидеру. Так, на втором месте оказался сквер на пересечении ул. Водопьянова и 9 мая (21% голосов), а третье место поделили правобережная набережная реки Енисей в районе ДК им. 1 Мая и сквер на ул. Полтавская, 32 — по 13%.