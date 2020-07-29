Красноярским набережным дали имена
Комиссия по наименованию городских объектов утвердила имена для набережных Красноярска. Об этом сообщил глава Красноярска Сергей Еремин.
Как рассказал мэр у себя в Инстаграм, на левом берегу — от Вантового моста до ул. Декабристов — набережная теперь будет называться Центральная, а на правом — от Коммунального моста до микрорайона Пашенный — Ярыгинская. При выборе окончательных имен для городских объектов комиссия опиралась на мнение красноярцев.
Напомним, в феврале администрация города объявила о приеме предложений по наименованию левобережной и правобережной набережных. Красноярцы придумали свыше 400 названий. Затем для каждой набережной были отобраны по десять наиболее благозвучных и часто повторяющихся имен. Три названия, набравшиеся больше количество голосов, и вынесли на рассмотрение комиссии.
Для нашего города состоялось маленькое историческое событие — набережные реки Енисей обрели свои имена. Искренне рад, что авторами имен являются жители нашего города», — отметил Сергей Еремин.