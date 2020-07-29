Красноярским набережным дали имена

Как рассказал мэр у себя в Инстаграм, на левом берегу — от Вантового моста до ул. Декабристов — набережная теперь будет называться Центральная, а на правом — от Коммунального моста до микрорайона Пашенный — Ярыгинская. При выборе окончательных имен для городских объектов комиссия опиралась на мнение красноярцев.

Напомним, в феврале администрация города объявила о приеме предложений по наименованию левобережной и правобережной набережных. Красноярцы придумали свыше 400 названий . Затем для каждой набережной были отобраны по десять наиболее благозвучных и часто повторяющихся имен. Три названия, набравшиеся больше количество голосов, и вынесли на рассмотрение комиссии.